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В Тамбове установят самонивелирующиеся люки
В текущем году в рамках ремонта дорог в городе Тамбове на участках улиц Свободной, Агапкина и Чичканова будет впервые установлена современная технология самонивелирующихся люков.
В процессе ремонта дорожные рабочие проведут укладку нового покрытия, установку новых бордюров, приведут в соответствие с нормативами перекрестки и соединения проезжих частей, парковочные места, съезды, заездные карманы и автобусные остановки, а также восстановят пешеходные тротуары и технические площадки. Будет также осуществлена нанесение термопластиковой разметки, установка дорожных знаков и пешеходных ограждений, а также обновление наружного освещения.
Как сообщается, установка современных самонивелирующихся люков позволит создать более гладкую дорожную поверхность за счет того, что такие люки не опираются на бетонные колодцы, как это обычно бывает, а устанавливаются на уровне дорожного полотна."Благодаря этому, покрытие вокруг люка не проваливается и остается ровным с уровнем крышки люка. Кроме того, благодаря дополнительной ремонтной вставке, высоту люка можно отрегулировать при замене дорожного покрытия",
- поясняют на официальном сайте Правительства Тамбовской области.
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В текущем году в рамках ремонта дорог в городе Тамбове на участках улиц Свободной, Агапкина и Чичканова будет впервые установлена современная технология самонивелирующихся люков.
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