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В Тамбове завершается строительство автодороги Советская-Запрудная
Сегодня, 12:35
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В Тамбове завершается строительство автодороги Советская-Запрудная в микрорайоне "Донской", и её запуск планируется на текущую осень. В настоящее время дорожное полотно полностью завершено, а к середине сентября запланировано осуществить проектные решения для переустройства системы водоснабжения, которая проходит вдоль дороги. На этот этап строительства Глава Тамбовской области, Максим Егоров, выделил 183,2 млн рублей из регионального бюджета, при общем объёме затрат в 942,6 млн рублей.
Строительство автодороги осуществляется в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жильё и городская среда".
Новая дорога будет способствовать разгрузке городских магистралей, соединяющих центр города с новыми, густонаселёнными микрорайонами Тамбова. Прежде Глава региона, Максим Егоров, поручил создать удобную дорожную сеть в этих районах, чтобы обеспечить удобный доступ к новым социальным объектам в северной части города.
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