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В Тамбове из аварийного жилья расселят 180 человек

Вчера, 11:27
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В Тамбове из аварийного жилья расселят 180 человекВ Тамбове успешно завершается пятый этап реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в рамках национального проекта "Жильё и городская среда". В ходе этого этапа было приобретено 14 из запланированных 82 квартир.

Основная задача заключается в завершении пятого этапа до 1 июня. В пределах Тамбова необходимо расселить около 2,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья, где проживает 180 человек.

Для достижения поставленной цели рассматривалась возможность приобретения вторичного жилья. Однако для соответствия определенным требованиям было необходимо, чтобы площадь приобретаемого жилья соответствовала размерам расселяемого объекта и имело социальную отделку.

Изначально программа переселения из ветхого и аварийного жилья была рассчитана на шесть лет и планировалось завершить ее к 2025 году. Однако планы предусматривают ускорение реализации программы, чтобы она была завершена к середине текущего года. Ранее Глава Тамбовской области Максим Егоров поручил выполнить все обязательства по досрочному завершению программы переселения из аварийного жилья, признанным таковым до 1 января 2017 года.

Фото: vk.com/gorodtambov
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