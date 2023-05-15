|
В Тамбовской области появятся ещё три площадки ГТО
15 мая 2023
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбовской области в текущем году планируется построить три площадки для выполнения нормативов ГТО. Одну из этих площадок недавно посетил Глава Тамбовской области Максим Егоров. Строительство осуществляется в селе Иловай-Дмитриевском Первомайского района в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография".
Площадки для выполнения норм ГТО будут обустроены в Уваровском, Первомайском и Жердевском районах. Для приобретения оборудования на эти площадки из федерального бюджета выделены 9,5 миллиона рублей, а из регионального бюджета - около 200 тысяч рублей. Основание для площадок муниципалитеты укладывают самостоятельно.
В настоящее время в Первомайском районе проводятся работы по созданию основания для площадки. Она будет иметь размеры 20 на 20 метров и будет расположена на улице Базарная площадь рядом с футбольным полем.
Отметим, что в регионе продолжается модернизация спортивной инфраструктуры. В этом году завершается строительство бассейна в Жердевке, а также начинается возведение ФОКа в Рассказове.
В рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" (под названием "Я выбираю спорт") нацпроекта "Демография" также планируется оборудование "умных" спортплощадок в Уварове, Кирсанове и посёлке Сатинка Сампурского района.
Фото: Павел Васильев
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.