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В 2022 году в Тамбовской области построят три площадки ГТО

Вчера, 11:25
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В 2022 году в Тамбовской области построят три площадки ГТОВ рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Токаревском, Мордовском и Мучкапском районах построят три площадки, предназначенные для подготовки и выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Каждая площадка включает в себя уличные тренажеры для кардио- и силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний комплекса «Готов к труду и обороне», различные турники и тренажеры.

Стоимость одной площадки 3,5 млн руб.
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