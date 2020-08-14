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В Тамбовской области появятся пять новых площадок для ГТО
Сегодня, 10:11
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19 млн рублей выделено на строительство пяти площадок для самостоятельной подготовки к выполнению нормативов ГТО. Спортплощадки будут возведены в сельских районах нашей области.
В настоящее время ведётся монтаж уличных тренажёров. Это тренажёры для кардио- и силовых тренировок, специальные платформы для выполнения испытаний. Площадки для подготовки к ГТО рассчитаны на сдачу нормативов в 11 возрастных категориях с 6 до 70 лет.
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