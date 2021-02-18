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В ближайшие дни начнется строительство бассейна в Котовске
В ближайшие время начнется первый этап строительства спортивного объекта в Котовске - подготовка площадки под бассейн. Бассейн будет располагаться в городском парке культуры и отдыха, сейчас это зеленая зона.
Строительство спортивного объекта будет вестись в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни». Стоимость объекта составит около 110 миллионов рублей.
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В ближайшие время начнется первый этап строительства спортивного объекта в Котовске - подготовка площадки под бассейн.
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