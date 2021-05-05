|
В рамках федерального проекта в Котовске началось строительство дорог
Вчера, 09:51
Комментариев: 0
Версия для печати
В текущем году по национальному проекту «Жилье и городская среда» запланировано построить 3,1 километра автомобильных дорог в микрорайоне «Новый Котовск». На работы выделят 105 млн рублей.
Твердое дорожное покрытие будет проложено по улицам Школьная, Шоссейная, Цветочная.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.