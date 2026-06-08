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«Газпром межрегионгаз Тамбов» заявил о намерении банкротить Тамбовский хлебозавод
Вчера, 13:52
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ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» намерено обратиться в Арбитражный суд Тамбовской области с заявлением о признании банкротом ОАО «Тамбовский хлебозавод». Об этом сообщает деловое издание «Вердикт».
Газоснабжающая организация уже опубликовала соответствующее уведомление о намерении инициировать процедуру банкротства. При этом размер требований к предприятию в опубликованных материалах не раскрывается.
ОАО «Тамбовский хлебозавод» зарегистрировано на улице Лермонтовской в Тамбове. На протяжении многих лет предприятие занималось производством хлеба и хлебобулочных изделий. Однако в марте 2026 года завод прекратил работу, после чего его имущественный комплекс был выставлен на продажу.
В состав выставленного на рынок объекта вошли производственно-офисное здание площадью свыше 9,5 тыс. квадратных метров, складские помещения, компрессорная, весовая и автопарк из 45 единиц техники. Актив предлагался покупателям как готовый бизнес.
Согласно данным открытых источников, финансовое положение предприятия в последние годы ухудшалось. По итогам 2025 года выручка хлебозавода составила 412,4 млн рублей против 458,9 млн рублей годом ранее. Чистый убыток увеличился с 10,9 млн до 29 млн рублей.
Если заявление газовой компании поступит в арбитражный суд и будет принято к производству, суду предстоит проверить обоснованность требований кредитора и наличие у предприятия признаков неплатёжеспособности.
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