|
В Тамбовской области обсудили миграционную ситуацию и адаптацию иностранцев
Вчера, 21:15
Комментариев: 0
Версия для печати
В правительстве Тамбовской области прошло заседание рабочей группы по вопросам укрепления гражданского единства. Его провёл заместитель главы региона Алексей Бибичев. Участники обсудили итоги миграционной ситуации за первое полугодие 2026 года.
«Понимание текущего состояния ситуации в данной сфере является важным звеном в принятии управленческих решений на всех уровнях власти», — сказал Алексей Бибичев.
На заседании говорили о трудовой деятельности иностранных граждан и мерах по их адаптации. Начальник отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции УМВД России по Тамбовской области Руслан Устинов сообщил о снижении показателей реализации программы переселения соотечественников. По его словам, это связано с новым условием участия — обязательным владением русским языком.
Также было заявлено о снижении числа преступлений, совершённых иностранными гражданами. При этом конкретные примеры или подробная статистика в сообщении не приводятся.
По данным Федерального агентства по делам национальностей России, Тамбовская область входит в пятёрку регионов с высокой эффективностью мероприятий по адаптации иностранных граждан в течение двух лет. На заседании также приводился опыт Токарёвского округа и Рассказово, где работают крупные предприятия с участием иностранных работников.
Алексей Бибичев отметил, что адаптация иностранных граждан остаётся важным направлением миграционной политики. По его словам, иностранцы, приезжающие в Россию, обязаны соблюдать законодательство, вести законопослушный образ жизни и уважительно относиться к гражданам, языку и культуре страны.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.