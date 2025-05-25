Инициативное бюджетирование в Тамбовской области: 92 проекта получат рекордное финансирование в 2025 году Комментариев: 0



Как отметил Бибичев, механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям области напрямую участвовать в формировании повестки регионального развития, предлагая конкретные решения по улучшению условий жизни в своих населённых пунктах. В 2025 году на конкурс поступило 159 заявок, что свидетельствует о высокой активности населения и муниципальных властей.



Наибольшее количество предложений касалось благоустройства территорий, включая обустройство парков, зон отдыха и спортивной инфраструктуры. Значительное внимание также уделено ремонту дорог, модернизации уличного освещения, замене элементов коммунальной инфраструктуры и другим вопросам жизнеобеспечения. Особую роль в проектной повестке занимает сохранение историко-культурного наследия — жители активно предлагали идеи по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны.



Врио губернатора Евгений Первышов подчеркнул важность этой формы взаимодействия с населением: «Все муниципалитеты заинтересованы вести активную работу по инициативному бюджетированию. Есть заметный эффект от этой работы. Меры поддержки в данном направлении будем наращивать».



С 2022 года, когда программа была запущена, её масштабы значительно увеличились. Тогда было поддержано всего 27 проектов на сумму 29 миллионов рублей. В 2023 году количество победителей выросло до 69, а объём финансирования — до 129,2 миллиона. В 2024 году средства получили 47 проектов на 109,3 миллиона рублей. Текущий год стал рекордным как по количеству победителей, так и по выделенному бюджету.



Таким образом, конкурс инициативного бюджетирования в Тамбовской области становится важным инструментом вовлечения граждан в развитие своих территорий и эффективного распределения ресурсов на локальном уровне. В Тамбовской области подведены итоги конкурса инициативного бюджетирования на 2025 год. Об этом на заседании правительства сообщил исполняющий обязанности заместителя главы региона Алексей Бибичев. В текущем году поддержку из регионального бюджета получат 92 проекта на общую сумму 228,8 миллиона рублей — это самый высокий показатель за всё время проведения конкурса.Как отметил Бибичев, механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям области напрямую участвовать в формировании повестки регионального развития, предлагая конкретные решения по улучшению условий жизни в своих населённых пунктах. В 2025 году на конкурс поступило 159 заявок, что свидетельствует о высокой активности населения и муниципальных властей.Наибольшее количество предложений касалось благоустройства территорий, включая обустройство парков, зон отдыха и спортивной инфраструктуры. Значительное внимание также уделено ремонту дорог, модернизации уличного освещения, замене элементов коммунальной инфраструктуры и другим вопросам жизнеобеспечения. Особую роль в проектной повестке занимает сохранение историко-культурного наследия — жители активно предлагали идеи по восстановлению памятников, посвящённых героям Великой Отечественной войны.Врио губернатора Евгений Первышов подчеркнул важность этой формы взаимодействия с населением:С 2022 года, когда программа была запущена, её масштабы значительно увеличились. Тогда было поддержано всего 27 проектов на сумму 29 миллионов рублей. В 2023 году количество победителей выросло до 69, а объём финансирования — до 129,2 миллиона. В 2024 году средства получили 47 проектов на 109,3 миллиона рублей. Текущий год стал рекордным как по количеству победителей, так и по выделенному бюджету.Таким образом, конкурс инициативного бюджетирования в Тамбовской области становится важным инструментом вовлечения граждан в развитие своих территорий и эффективного распределения ресурсов на локальном уровне.



