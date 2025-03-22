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Тамбов получит почти полмиллиарда рублей дополнительно на ремонт дорог
Сегодня, 10:12
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В 2025 году Тамбову выделят из областного бюджета дополнительно 448 миллионов рублей на ремонт дорог. Таким образом, общий объём средств, направленных на обновление улично-дорожной сети города, составит свыше 784 миллионов рублей. Это почти половина от общего объёма субсидий, распределяемых между муниципалитетами региона.
Проект соответствующего постановления правительства Тамбовской области сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Первоначально объём субсидий для всех муниципалитетов области составлял около 1,2 миллиарда рублей, из которых Тамбову было предусмотрено 336,5 миллиона. Однако в марте было принято решение увеличить финансирование, и вся дополнительная сумма будет направлена именно в областной центр — по обращению, поступившему от городской администрации.
Существенная поддержка достанется также Сосновскому муниципальному округу — около 157 миллионов рублей. Мордовский округ получит 132 миллиона, город Уварово — 82 миллиона, Кирсановский округ — 69 миллионов рублей.
Власти подчёркивают, что увеличение финансирования позволит значительно ускорить темпы дорожных ремонтов и привести в нормативное состояние наиболее проблемные участки уличной сети Тамбова уже в текущем году.
Фото: администрация города Тамбова
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