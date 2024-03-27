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В Тамбове пока не утвердили план ремонта дорог

27 марта 2024
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На очередном заседании Тамбовской городской Думы были внесены изменения в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Основные изменения касаются увеличения внебюджетного финансирования на 438 миллионов рублей. Из этой суммы 300 миллионов рублей будет направлено на формирование дорожного фонда, а 138,7 миллионов рублей - на благоустройство общественных территорий.

Это решение соответствует заявлению главы региона Максима Егорова о выделении полумиллиарда рублей на ремонт дорог. Однако из-за списания налогов сумма на ремонт дорог сократилась до 300 миллионов рублей.

Из нового списка дорог, который в настоящее время корректируется в связи с открытием дорожного полотна после зимы, включены улицы Мичуринская, Бастионная и бульвар Энтузиастов.

Несмотря на проведение ямочного ремонта, проблем с дорогами в городе остается множество. В настоящее время из областного бюджета выделено 82 миллиона рублей, из которых 62 миллиона рублей предусмотрены на ямочный ремонт, а 20 миллионов рублей - на ремонт внутриквартальных проездов и подъездных дорог к многоквартирным домам.

В настоящее время формируется список автомобильных дорог, планируемых к ремонту. Обещают, что к моменту доведения финансовых средств он будет окончательно сформирован и вынесен на утверждение в Тамбовскую городскую Думу.
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