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Муниципалитеты получат на поддержку инициативных проектов граждан почти 130 млн рублей
В текущем году муниципалитеты Тамбовской области получат поддержку в размере 129,8 миллиона рублей из областного бюджета для реализации инициативных проектов граждан. Субсидии будут выделены в рамках программы "Формирование современной городской среды". Проект постановления правительства о распределении субсидий доступен на сайте независимой антикоррупционной экспертизы.
На текущий момент выбрано 69 проектов, которые были отобраны 27 апреля в ходе конкурса на региональном уровне. Получателями субсидий стали два городских округа – Кирсанов и Уварово, два муниципальных района – Рассказовский и Умётский и 39 поселений. Наибольшие суммы будут выделены трем сельсоветам Гавриловского района, которые смогут получить по 9 миллионов рублей (Пересыпкинский и Булгаковский) и 8,2 миллиона рублей (Гавриловский 2-й сельсовет) для реализации нескольких проектов по ремонту улиц и автомобильных дорог местного значения.
Город Уварово получит 3,4 миллиона рублей на благоустройство территории, прилегающей к умной площадке в первом микрорайоне, а также на ремонт двора домов №22-24 во втором микрорайоне. Город Кирсанов получит 1,3 миллиона рублей для благоустройства придворовой территории библиотеки "Читай-парк", расположенной на улице Гоголя, 43.
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В текущем году муниципалитеты Тамбовской области получат поддержку в размере 129,8 миллиона рублей из областного бюджета для реализации инициативных проектов граждан. Субсидии будут выделены в рамках программы "Формирование современной городской среды". Проект постановления правительства о
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