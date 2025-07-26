В Тамбовской области подписаны соглашения с НКО для подготовки наблюдателей на выборы 2025 года Комментариев: 0



В числе подписантов — региональные отделения таких организаций, как «Союз семей военнослужащих России», «Ассоциация юристов России», «Комитет семей воинов Отечества», «Российский Союз ветеранов», «Российский Красный Крест» и другие объединения. Участие этих структур позволит сформировать квалифицированный корпус общественных наблюдателей, обладающих не только юридическими знаниями, но и опытом организационной работы.



Как подчеркнули в Общественной палате, подготовка наблюдателей уже началась. Под руководством Татьяны Казаковой, возглавляющей штаб по общественному наблюдению с 2018 года, были разработаны методические материалы, проводятся тренинги и инструктажи. До 15 августа планируется подготовить 1 122 наблюдателя, с учётом резерва — 1 158 человек. Из них около 70% уже имеют опыт участия в избирательных кампаниях.



Особое внимание будет уделено молодёжному участию: в частности, в городе Рассказове к работе впервые присоединятся 18-летние волонтёры. Также организаторы акцентируют внимание на необходимости обеспечить полную доступность голосования для граждан с ограниченными возможностями здоровья.



«Наша задача — не поддерживать политические силы, а обеспечить реализацию права каждого избирателя на свободное и прозрачное голосование», — отметила Татьяна Казакова.



Председатель Общественной палаты Николай Байбеков подчеркнул, что сентябрьские выборы станут важной репетицией перед кампанией 2026 года, когда жителям предстоит выбрать депутатов Госдумы и областного парламента. В дни голосования наблюдатели будут присутствовать во всех муниципалитетах Тамбовской области и ежедневно передавать информацию о ходе избирательного процесса, обеспечивая его открытость и легитимность.



Фото: Ксения Юрлова ТОП68 25 июля в Общественной палате Тамбовской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с рядом региональных некоммерческих организаций. Документы направлены на совместную работу по обеспечению общественного наблюдения за досрочными выборами губернатора и депутатов представительных органов городских округов, которые пройдут в сентябре 2025 года.В числе подписантов — региональные отделения таких организаций, как «Союз семей военнослужащих России», «Ассоциация юристов России», «Комитет семей воинов Отечества», «Российский Союз ветеранов», «Российский Красный Крест» и другие объединения. Участие этих структур позволит сформировать квалифицированный корпус общественных наблюдателей, обладающих не только юридическими знаниями, но и опытом организационной работы.Как подчеркнули в Общественной палате, подготовка наблюдателей уже началась. Под руководством Татьяны Казаковой, возглавляющей штаб по общественному наблюдению с 2018 года, были разработаны методические материалы, проводятся тренинги и инструктажи. До 15 августа планируется подготовить 1 122 наблюдателя, с учётом резерва — 1 158 человек. Из них около 70% уже имеют опыт участия в избирательных кампаниях.Особое внимание будет уделено молодёжному участию: в частности, в городе Рассказове к работе впервые присоединятся 18-летние волонтёры. Также организаторы акцентируют внимание на необходимости обеспечить полную доступность голосования для граждан с ограниченными возможностями здоровья.«Наша задача — не поддерживать политические силы, а обеспечить реализацию права каждого избирателя на свободное и прозрачное голосование», — отметила Татьяна Казакова.Председатель Общественной палаты Николай Байбеков подчеркнул, что сентябрьские выборы станут важной репетицией перед кампанией 2026 года, когда жителям предстоит выбрать депутатов Госдумы и областного парламента. В дни голосования наблюдатели будут присутствовать во всех муниципалитетах Тамбовской области и ежедневно передавать информацию о ходе избирательного процесса, обеспечивая его открытость и легитимность.Фото: Ксения Юрлова ТОП68



