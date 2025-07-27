Власти Тамбовской области пересмотрят налоговые льготы для бизнеса Комментариев: 0



По данным Третьяковой, только за 2024 год бюджет области недополучил порядка 1,4 миллиарда рублей из-за различных налоговых послаблений. Из этой суммы около 700 миллионов рублей приходится на льготы по налогу на имущество организаций. Согласно оценке Министерства финансов РФ, некоторые меры поддержки не достигают целей, ради которых были введены, и требуют корректировки. В этой связи в регионе планируют обновить нормативную базу предоставления господдержки.



Несмотря на потери от льгот, регион демонстрирует уверенный рост собственных доходов. За первое полугодие 2025 года поступления налоговых и неналоговых доходов составили 29,7 миллиарда рублей — это на 14% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, и выше среднероссийского роста в 8%. Налог на прибыль в регионе вырос на 5% (до 5,9 млрд рублей), несмотря на общероссийское снижение на 4%. Поступления по НДФЛ увеличились на 17%, достигнув 11 миллиардов рублей, хотя средняя заработная плата в регионе по-прежнему заметно уступает федеральному уровню.



Крупнейшими налогоплательщиками, влияющими на наполняемость бюджета, остаются предприятия: ПАО «Тамбовский завод “Электроприбор”», АО «Мичуринский завод “Прогресс”», ОАО «Токарёвская птицефабрика», ООО «Тамбовский бекон», АО «Пигмент» и ООО «ВБ Котовск» (входит в структуру Wildberries и Russ). По словам министра, стабильная работа этих компаний определяет устойчивость доходной части бюджета и уровень занятости в регионе.



Предстоящая инвентаризация налоговых льгот, как ожидается, приведёт к ужесточению критериев эффективности и возможной отмене преференций, не дающих ощутимого социально-экономического эффекта. Региональные власти подчёркивают, что государственная поддержка должна быть адресной и обоснованной. Министерство финансов Тамбовской области инициирует ревизию действующих налоговых льгот, предоставляемых бизнесу. Об этом 28 июля сообщила глава регионального Минфина Любовь Третьякова на планёрке у врио губернатора Евгения Первышова. Причина — выявленные случаи неэффективности налоговых преференций, которые не приносят ожидаемого экономического эффекта и не обеспечивают самоокупаемости.По данным Третьяковой, только за 2024 год бюджет области недополучил порядка 1,4 миллиарда рублей из-за различных налоговых послаблений. Из этой суммы около 700 миллионов рублей приходится на льготы по налогу на имущество организаций. Согласно оценке Министерства финансов РФ, некоторые меры поддержки не достигают целей, ради которых были введены, и требуют корректировки. В этой связи в регионе планируют обновить нормативную базу предоставления господдержки.Несмотря на потери от льгот, регион демонстрирует уверенный рост собственных доходов. За первое полугодие 2025 года поступления налоговых и неналоговых доходов составили 29,7 миллиарда рублей — это на 14% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, и выше среднероссийского роста в 8%. Налог на прибыль в регионе вырос на 5% (до 5,9 млрд рублей), несмотря на общероссийское снижение на 4%. Поступления по НДФЛ увеличились на 17%, достигнув 11 миллиардов рублей, хотя средняя заработная плата в регионе по-прежнему заметно уступает федеральному уровню.Крупнейшими налогоплательщиками, влияющими на наполняемость бюджета, остаются предприятия: ПАО «Тамбовский завод “Электроприбор”», АО «Мичуринский завод “Прогресс”», ОАО «Токарёвская птицефабрика», ООО «Тамбовский бекон», АО «Пигмент» и ООО «ВБ Котовск» (входит в структуру Wildberries и Russ). По словам министра, стабильная работа этих компаний определяет устойчивость доходной части бюджета и уровень занятости в регионе.Предстоящая инвентаризация налоговых льгот, как ожидается, приведёт к ужесточению критериев эффективности и возможной отмене преференций, не дающих ощутимого социально-экономического эффекта. Региональные власти подчёркивают, что государственная поддержка должна быть адресной и обоснованной.



