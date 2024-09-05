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В Тамбове ремонтируют ул. Ю. Гагарина

Вчера, 13:29
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В Тамбове ремонтируют ул. Ю. Гагарина Депутаты Тамбовской областной думы на внеочередном заседании приняли поправки в бюджет региона на 2024 год, увеличив как доходную, так и расходную части на 1,6 миллиарда рублей. Дефицит бюджета при этом остался на прежнем уровне.

Рост бюджетных показателей связан с увеличением налоговых и неналоговых поступлений. Пресс-служба областной думы сообщила, что за первое полугодие 2024 года промышленное производство в регионе выросло на 16%, а прибыль предприятий увеличилась на 18%. Средняя заработная плата за период с января по май выросла в номинальном выражении на 21%.

В результате уточнения параметров бюджета на 2024 год, доходы составили 72,5 миллиарда рублей, расходы — 74,9 миллиарда рублей, с дефицитом в 2,4 миллиарда рублей.

Напомним, первоначально бюджет на 2024 год был принят в декабре прошлого года с меньшими показателями: доходы — 66,29 миллиарда рублей, расходы — 66,38 миллиарда рублей, а дефицит составлял 239 миллионов рублей.
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