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В сети распространяется фейковое видео с якобы участием главы Тамбовской области
Вчера, 08:30
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В интернете появилось очередное поддельное видео с использованием технологий искусственного интеллекта, в котором якобы от имени врио главы Тамбовской области Евгения Первышова звучат ложные заявления. В частности, в видео содержатся вымышленные комментарии о задержках авиарейсов и выплатах компенсаций за билеты.
Региональные власти официально заявили, что данная информация не соответствует действительности, а видео не имеет никакого отношения к реальному участию Евгения Первышова. Это уже не первый случай, когда мошенники используют технологии дипфейка для распространения дезинформации, вводя граждан в заблуждение.
В правительстве Тамбовской области настоятельно рекомендуют жителям не поддаваться на провокации, не распространять фальсифицированные материалы и ориентироваться исключительно на официальные источники информации. Такие действия, по словам представителей властей, могут быть частью информационных атак и направлены на подрыв доверия к органам управления.
Гражданам напоминают о важности цифровой гигиены и необходимости критически оценивать информацию в сети, особенно если она поступает из сомнительных или неподтверждённых источников.
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