Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев 0 Сегодня, в День Военно‑морского флота России, когда вся страна снова вспоминает о героизме моряков и грохоте салютов над водой, главные торжества в 2025‑м впервые перенесены из Санкт‑Петербурга в Кронштадт. По Неве в этом году военные корабли не пройдут — решение об отмене парада

В сети распространяется фейковое видео с якобы участием главы Тамбовской области 0 В интернете появилось очередное поддельное видео с использованием технологий искусственного интеллекта, в котором якобы от имени врио главы Тамбовской области Евгения Первышова звучат ложные заявления. В частности, в видео содержатся вымышленные комментарии о задержках авиарейсов и выплатах

В Тамбовской области подписаны соглашения с НКО для подготовки наблюдателей на выборы 2025 года 0 25 июля в Общественной палате Тамбовской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с рядом региональных некоммерческих организаций. Документы направлены на совместную работу по обеспечению общественного наблюдения за досрочными выборами губернатора и депутатов представительных

В Тамбове зафиксирован новый сброс фекальных стоков: Майский микрорайон утопает в зловонии 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области зафиксировало очередной случай загрязнения окружающей среды в черте города. После многочисленных жалоб жителей микрорайона Майский инспектор ведомства выехал в район улиц Кедровой и Коломенской. Там был подтверждён факт незаконного

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей 0 Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком до 21 августа 2025 года —

В Тамбове водитель "Лады-Калины" врезался в пешеходов на переходе — погибла женщина 0 Вечером 25 июля в Тамбове произошла трагедия: водитель автомобиля «Лада-Калина» совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщили в управлении МВД по Тамбовской области.

В Тамбовской области предложено увеличить выплату контрактникам до 1,1 миллиона рублей 0 23 июля в Тамбовской областной Думе состоялось заседание комитета по труду и социальной политике, в ходе которого обсуждался размер региональной единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Вооружёнными силами РФ. На данный момент сумма выплаты составляет 600 тысяч рублей,

В Тамбовской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей 0 С начала текущего сезона в медицинские учреждения Тамбовской области с жалобами на укусы клещей обратились 3 625 человек, включая 1 105 детей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было

В Тамбове вновь сменится подрядчик на ремонте моста-плотины через Цну 0 Контракт с подрядной организацией ООО «Самара-Стройком», выполнявшей капитальный ремонт моста-плотины на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове, будет расторгнут. Об этом сообщил региональный Минэкологии по итогам совещания, состоявшегося 24 июля под руководством врио заместителя главы

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке 0 Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили официальные источники, уточнив, что в настоящее время с Егорова проводятся следственные действия.

КПРФ выступила против отчета главы администрации Тамбова 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы глава администрации Максим Косенков представил отчет о результатах работы исполнительной власти. Большинство депутатов поддержали представленный доклад, однако фракция КПРФ выразила несогласие.

Власти Никифоровского округа обязаны выплатить 28,6 млн рублей за загрязнение почвы 0 Верховный суд России отказал администрации Никифоровского муниципального округа Тамбовской области в передаче кассационной жалобы по делу о возмещении экологического ущерба, причинённого несанкционированной свалкой в районе посёлка Дмитриевка. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном

В Цну под Тамбовом обнаружили сброс мутных и пахнущих стоков 0 22 июля инспектор министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области провёл выездную проверку по сигналу, опубликованному в социальной сети «ВКонтакте». Поводом послужила информация о возможном сбросе загрязнённых сточных вод в реку Цну в районе Саратовского железнодорожного моста.

В Тамбове ужесточат контроль за земляными работами и состояние инженерных объектов 0 Власти Тамбова намерены усилить административную ответственность за нарушения правил благоустройства при проведении земляных работ. Об этом было объявлено 21 июля на оперативном совещании в администрации города. Глава администрации Максим Косенков предложил назначать максимальные штрафы — до 100

В Котовске расторгают концессию с «Компьюлинк» 0 На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области стало известно, что в ближайшее время в Котовске будет официально расторгнуто концессионное соглашение с компанией ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Как сообщил исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Константин Шульгин, уже

Тамбовская область вошла в аутсайдеры ипотечного рейтинга 0 Тамбовская область заняла 78-е место из 85 в рейтинге регионов по уровню развития ипотечного кредитования. Исследование, подготовленное «РИА Новости», показало, что в 2024–2025 годах ипотечный рынок в России переживает серьёзный спад. Среди ключевых причин — жёсткая денежно-кредитная политика

Глава Тамбовской области заявил о дополнительных мерах против оттока населения и низких зарплат 0 Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов во второй раз за месяц публично поднял вопрос массового оттока жителей из региона. Выступая 21 июля на оперативном совещании, он вновь подчеркнул, что основной причиной миграции трудоспособного населения остаются низкие заработные платы — как в

В Тамбове продолжают устанавливать архитектурную подсветку: новые объекты и расходы 0 В Тамбове продолжается реализация программы по установке архитектурно-художественной подсветки, придающей городским зданиям выразительный облик в вечернее время. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Косенков.

Россельхозбанк презентовал инструменты поддержки АПК на выставке «День Тамбовского поля-2025» 0 II Межрегиональная агропромышленная выставка-форум «День Тамбовского поля – 2025» является активной площадкой для обсуждения ключевых задач отрасли и диалога между государством и бизнесом. Россельхозбанк (РСХБ) традиционно выступил участником мероприятия. Центральным событием деловой программы