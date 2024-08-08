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В Правительстве Тамбовской области пояснили сообщения о воздушной тревоге
Рано утром в четверг жители Тамбова получили сообщение о воздушной тревоге. В 7:16 в приложении МЧС появилось уведомление: «Красный уровень — воздушная тревога». Спустя три часа МЧС объявило об отбое тревоги.
Правительство Тамбовской области пояснило, что такие оповещения будут приходить по решению оперативного штаба, если беспилотник будет замечен на расстоянии 100 км или ближе от границ региона.
В связи с этим региональные власти настоятельно просят жителей не поддаваться на провокации и ориентироваться только на информацию из проверенных источников. Вся необходимая информация будет оперативно размещаться на сайте Правительства региона, а также в официальных группах Правительства в социальных сетях.
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