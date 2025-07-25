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В Знаменке прошёл патриотический концерт «Героям нашей земли!» для военнослужащих и участников СВО
25 июля 2025
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Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» совместно с администрациями города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа провели в полку военно-космических сил посёлка Знаменка концертную программу под названием «Героям нашей земли!».
Мероприятие собрало более 250 человек, включая военнослужащих, их семьи и участников специальной военной операции. В концерте приняли участие представители ветеранского сообщества и органов общественной власти: генерал-майор в отставке, член Общественной палаты Тамбовской области Михаил Белов, подполковник и председатель регионального отделения «Российского союза ветеранов» Михаил Юмашев, а также председатель «Академии военных наук Тамбовской области» Владимир Титаренко.
Патриотические композиции и выступления подготовили ветераны и участники боевых действий: Владимир Мазур (г. Москва), Алексей Зверев (г. Мичуринск), Александр Маркелов (Мичуринский округ). Концерт завершился церемонией награждения. Владимир Титаренко вручил медали и грамоты от имени «Российского Союза ветеранов Афганистана», а также подарки от администраций Мичуринска и Мичуринского муниципального округа личному составу полка.
После концерта участники почтили память павших бойцов у памятника участникам СВО. Михаил Белов поблагодарил организаторов и отметил, что на сцене выступали не просто артисты, а настоящие бойцы, прошедшие через боевые действия. Владимир Титаренко подчеркнул важность регулярного проведения подобных мероприятий как средства патриотического воспитания молодёжи и поддержки действующих военнослужащих.
Организаторы заверили, что концерт «Героям нашей земли!» — не разовая акция. Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана планирует и в дальнейшем проводить патриотические программы, укрепляя дух солидарности, памяти и уважения к воинскому долгу. Отдельную благодарность организаторы выразили главе Мичуринска М.В. Харникову, главе Мичуринского округа Г.Д. Хубулову и депутату Госдумы А.А. Полякову за содействие в проведении мероприятия.
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