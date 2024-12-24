Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

В Тамбове на месте промзоны появятся два жилых дома

Глава Тамбовской области раскритиковал работу подрядчиков по зимнему содержанию дорог

Ветеран Афганистана В.М. Воротников провел урок патриотизма для школьников Мичуринска

Национализация спиртзавода в Тамбове: потери Amber Beverage Group и падение прибыли

В Тамбовской области благоустроят мемориалы и проведут масштабные мероприятия к 80-летию Победы

Возврат дела Александра Романова и демонтаж временной перемычки на Цне

Завершение работ по реконструкции коллектора на Набережной в Тамбове снова откладывается

В Тамбове возбуждено уголовное дело против компании, уклонившейся от строительства школы в Бокино

Новый врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов приедет в регион 6 ноября

Глава Тамбовской области Максим Егоров ушел в отставку

Ветераны Мичуринска продолжают поддерживать участников СВО

В Тамбовской области на дороги, развалившиеся после сдачи, потратили 2,3 млрд рублей

» » Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана организовало праздник для детей участников СВО

Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана организовало праздник для детей участников СВО

Вчера, 16:27
Комментариев: 0
Версия для печати
Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана организовало праздник для детей участников СВОМичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» провело праздничное мероприятие для детей участников специальной военной операции (СВО). В преддверии Нового года ветераны Афганистана организовали для ребят новогоднюю сказку и вручили сладкие подарки. Праздник состоялся в Мичуринском драматическом театре, подарки получили более двухсот детей. На их приобретение было направлено свыше 40 000 рублей.

Сладости вручали ветераны боевых действий: Савенков В.М., Воротников В.М., Хайрадзе Т.Б., Медников А.Л., Дудин В.Н. и отец Дмитрий. Организация благодарит за финансовую и организационную поддержку Правительство Тамбовской области, депутата Государственной Думы Полякова А.А., главу г. Мичуринска Харникова М.В. и главу Мичуринского МО Хубулова Г.Д.

Акция стала важным напоминанием о заботе о семьях участников СВО, особенно в непростое для страны время.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Поздравление детей участников специальной военной операции в Мичуринске

Воины ВКС, участники специальной военной операции – в музейной комнате «Бое ...

В Мичуринске состоялся турнир по бильярду среди ветеранов боевых действий

Мичуринское отделение «Российского Союза ветеранов Афганистана» продолжает ...

Мичуринское отделение союза ветеранов Афганистана помогает семьям ветеранов ...

Союз ветеранов Афганистана продолжает усовершенствование комнаты Боевой Сла ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Мичуринское отделение Союза ветеранов Афганистана организовало праздник для детей участников СВО

Вчера, 16:27
0
Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» провело праздничное мероприятие для детей участников специальной военной операции (СВО). В преддверии Нового года ветераны Афганистана организовали для ребят новогоднюю

Арбитражный суд Тамбовской области арестовал имущество экс-руководителя "Элитстрой" Геннадия Берстенёва

Вчера, 15:45
0
23 декабря 2024 года Арбитражный суд Тамбовской области наложил арест на имущество бывшего руководителя строительной компании "Элитстрой" и Почётного гражданина Тамбова Геннадия Берстенёва. Эта мера связана с делом о банкротстве компании, признанной несостоятельной в 2022 году. Общая сумма исковых

В Тамбове выбрали подрядчика для реставрации памятника Зое Космодемьянской

Вчера, 14:41
0
Реконструкцией памятника Зое Космодемьянской в Тамбове займётся компания ООО «Наследие-Проект», которая предложила на аукционе цену в 31,2 млн рублей при начальной стоимости контракта в 34,9 млн рублей. Договор между подрядчиком и дирекцией благоустройства города был заключён 23 декабря.

В Тамбовской области подвели итоги пилотного проекта по стимулированию рождаемости

Вчера, 14:36
0
В правительстве Тамбовской области подведены итоги пилотного федерального проекта, направленного на стимулирование рождаемости и создание комфортных условий для семей с детьми. О результатах сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своём телеграм-канале.

В Тамбове завершили строительство ЖК «Эльдорадо», но проблемы инфраструктуры остаются нерешёнными

Вчера, 14:20
0
В селе Перикса города Тамбова завершилось строительство многоэтажного дома «Эльдорадо», застройщиком которого выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Проект предусматривал не только жилую застройку, но и благоустройство общественного пространства с детской площадкой, гостевой автостоянкой и зоной отдыха.

На охоте в Тамбовской области застрелили мужчину, приняв за кабана

Вчера, 14:18
0
В Тамбовской области на Челнавском охотничьем участке произошла трагедия: мужчина погиб, случайно принятый за дикого кабана. О происшествии сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

При поддержке РСХБ открыт второй агрокласс в Тамбовской области

24 декабря 2024
0
В Тамбовской области при финансовой поддержке Россельхозбанка (РСХБ) состоялось открытие агрокласса на базе Старохмелевского филиала МБОУ «Новоникольской СОШ» Мичуринского района.

Расширение дороги на улице Советской в Тамбове задерживается из-за автосервиса

24 декабря 2024
0
Работы по расширению дороги на улице Советской в Тамбове, где соединяются улица Запрудная и бульвар Энтузиастов, столкнулись с неожиданной преградой. Завершение проекта откладывается из-за автосервиса, расположенного на участке в районе деревни Красненькая. О проблеме стало известно 23 декабря на

В Тамбовской области начал работу новый созыв Общественной палаты

24 декабря 2024
0
В правительстве Тамбовской области состоялось первое заседание Общественной палаты седьмого созыва. В её состав вошли 90 активных граждан, представляющих различные сферы общественной жизни и пользующихся уважением жителей региона.

В Тамбовской области запретили использование пиротехники на новогодние праздники

24 декабря 2024
0
Временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области Евгений Первышов подписал постановление о введении запрета на использование пиротехники с 28 декабря по 15 января. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В Тамбовской области ограничат продажу алкоголя в заведениях общепита в жилых домах

24 декабря 2024
0
Депутаты Тамбовской областной думы в первом чтении одобрили законопроект, вводящий ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

В Тамбове открылись ёлочные базары

23 декабря 2024
0
С 15 декабря в Тамбове начали работу более двух десятков ёлочных базаров. Всего к праздничной торговле подготовлено около 10 тысяч деревьев, сообщили в администрации города.

Серьёзное ДТП на трассе «Тамбов-Котовск»

23 декабря 2024
0
На 15 километре трассы «Тамбов-Котовск» произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2109, имеющий стаж вождения менее двух лет, не справился с управлением. По предварительной версии, он отвлёкся или нарушил дистанцию, что привело к потере контроля над транспортным средством.

В Тамбове закупят приствольные решётки на 16,8 миллиона рублей

23 декабря 2024
0
Власти Тамбова планируют закупить 589 приствольных решёток из чёрного полимеркомпозита. Начальная стоимость контракта составляет 16,8 миллиона рублей, что предполагает цену одной решётки более 28,5 тысячи рублей.

В Тамбовской области обсуждают запрет ночной продажи алкоголя в «наливайках»

22 декабря 2024
0
Тамбовская областная Дума в первом чтении одобрила законопроект, запрещающий розничную продажу алкоголя в общественных заведениях, расположенных в многоквартирных домах, в период с 23:00 до 8:00.

Смертность в Тамбовской области в 2,5 раза превысила рождаемость

22 декабря 2024
0
По данным Тамбовстата, за период с января по октябрь 2024 года в Тамбовской области зарегистрировано 5,0 тыс. новорожденных, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время смертность в регионе увеличилась на 3,8% и составила 12,7 тыс. случаев.

Ирина Гостева возглавила АО «Амбер Талвис»

22 декабря 2024
0
18 декабря новым генеральным директором тамбовского АО «Амбер Талвис» была назначена Ирина Гостева, сменившая Анну Войлокову, занимавшую эту должность с 2013 года. Данные об изменениях внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Арбитражный суд ввёл наблюдение в отношении ООО «Автодор-Тамбов»

22 декабря 2024
0
Арбитражный суд Тамбовской области ввёл процедуру наблюдения в отношении ООО «Автодор-Тамбов». Временным управляющим назначен Роман Чичканов, отчёт которого будет рассмотрен судом 17 апреля 2025 года.

В Тамбове завершено строительство клубного дома «Эльдорадо», жители обеспокоены состоянием инфраструктуры

21 декабря 2024
0
В деревне Перикса города Тамбова завершено строительство семиэтажного многоквартирного клубного дома «Эльдорадо». Застройщиком проекта выступило ООО «СК «Тамбов-Бетон». Итоговая проверка, проведённая региональным Министерством, нарушений не выявила.

В Тамбове не удалось выбрать подрядчика для реконструкции памятника «Вечный огонь»

21 декабря 2024
0
Администрация Тамбова не смогла определить подрядчика для реконструкции памятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на Соборной площади. Аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, сообщает портал госзакупок.

В Тамбове задержаны два 18-летних наркокурьера с крупной партией мефедрона

21 декабря 2024
0
18 декабря сотрудники наркоконтроля УМВД России по Тамбову задержали двух 18-летних жителей Воронежской области, подозреваемых в распространении наркотиков. По данным полиции, молодые люди прибыли в Тамбов для сбыта крупной партии синтетического наркотика мефедрон.
Copyrights © 2001-2024
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2024 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО "ТамИнфо".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30.11.2001 года. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, мчс, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги