Концерт «Героям нашей земли» прошёл в госпитале для ветеранов в Тамбове 0 Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную деятельность, особенно с началом специальной военной операции. Одним из значимых событий стал концерт «Героям нашей земли», который прошёл в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн.

В Тамбове обсуждают киберугрозы и импортозамещение: стартовала IV конференция по информационной безопасности 0 В Тамбове начала работу IV межрегиональная конференция, посвящённая вопросам информационной безопасности и технологического импортозамещения. Мероприятие собрало более 200 участников — представителей органов власти, муниципалитетов, госструктур, частного сектора, а также учреждений образования и

В Тамбовской области построят новый сахарный завод: инвестпроект на 10+ млрд рублей от «Прогресс Агро» 0 В Мордовском округе Тамбовской области появится новый крупный сахарный завод, который планирует построить ООО «Тамбовская сахарная компания» (ТСК), входящее в структуру агрохолдинга «Прогресс Агро». О реализации масштабного проекта стало известно 19 июня после подписания инвестиционного соглашения

В Мичуринске прошёл турнир памяти героя СВО Александра Тимошкина 0 На стадионе «Локомотив» в Мичуринске состоялся футбольный матч-турнир, посвящённый памяти Александра Вячеславовича Тимошкина — десантника, ветерана боевых действий в Чечне и участника специальной военной операции, героически погибшего 8 декабря 2023 года.

В Тамбовской области могут временно ограничить мобильный интернет из-за угроз воздушной опасности 0 В Тамбовской области допускается временное отключение мобильного интернета в условиях повышенной угрозы безопасности. Об этом сообщили в региональном департаменте цифрового развития, пояснив, что подобные меры принимаются в связи с проведением специальной военной операции и зависят от оценки

Россельхозбанк получил награду за участие в акции «Монетная неделя» в Тамбовской области 0 В Тамбовской области подвели итоги акции «Монетная неделя», которая проходила с 7 по 19 апреля. Почти 960 тысяч монет вернули тамбовчане в денежный оборот во время проведения в регионе Монетной недели. Более 95 тысяч монет разного номинала на сумму более 378 тысяч рублей – принял Россельхозбанк. По

Гендиректор ЗАО «ДСУ-2» стал фигурантом оперативных мероприятий 0 Утром 19 июня сотрудники правоохранительных органов пришли по адресу проживания генерального директора ЗАО «ДСУ-2». Как сообщает издание «ПроТамбов», действия проводятся в рамках оперативно-служебной деятельности. В настоящий момент журналисты уточняют детали у официальных представителей силовых

Ночная атака дронов на Тамбовскую область отражена 0 В ночь на 17 июня системы ПВО на территории Тамбовской области отразили очередную воздушную атаку. По официальной информации врио губернатора Евгения Первышова, опубликованной в его телеграм-канале, в небе над регионом было уничтожено четыре украинских беспилотника. Обошлось без разрушений и жертв.

Преподавателя МичГАУ оштрафовали на 4 миллиона за систематические взятки от студентов 0 Суд признал старшего преподавателя Мичуринского аграрного университета (МичГАУ) виновным в получении взяток. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Тамбовской области, преступления носили системный характер и совершались в течение пяти лет — с 2018 по 2023 год.

Генеральный директор предстанет перед судом за хищение 9 миллионов при благоустройстве дворов 0 В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одной из коммерческих организаций, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.4 УК РФ). В ближайшее время дело поступит в Октябрьский районный суд города Тамбова для

Офис Россельхозбанка в Жердевке открылся по новому адресу 0 16 июня офис Россельхозбанка (РСХБ) в Жердевке открылся по новому адресу: г. Жердевка, ул. Первомайская, д. 131.

«Стыд и позор»: Евгений Первышов жёстко раскритиковал концессионеров на фоне проблем с «РКС-Тамбов» 0 Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов на оперативном совещании в правительстве региона резко высказался в адрес компаний, работающих по концессионным соглашениям. Главным объектом критики вновь стала «РКС-Тамбов», отвечающая за коммунальную инфраструктуру

Кадровые перестановки в прокуратуре и судах 0 В Тамбовской области произошли значимые изменения в кадровом составе правоохранительной и судебной системы. На должность прокурора Инжавинского района назначена Ирина Болдырева, ранее занимавшая пост заместителя прокурора Ржаксинского района. Приказ о её назначении подписал Генеральный прокурор

Тамбовская область поздравляет медицинских работников 0 В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника — профессиональный праздник врачей, фельдшеров, медсестёр и всех, кто ежедневно стоит на страже здоровья граждан. В Тамбовской области поздравления принимают 4305 врачей и 10 926 работников среднего звена.

В Умётском районе отменили условный срок за систематические нарушения 0 В Умётском районе суд удовлетворил представление уголовно-исполнительной инспекции и отменил условное осуждение 35-летнему местному жителю. Ранее он был признан виновным в хищении имущества, но во время испытательного срока неоднократно нарушал порядок и игнорировал требования суда.

Тамбов усиливает сотрудничество с WB-Travel: регион делает ставку на цифровой туризм 0 Тамбовская область выходит на новый уровень партнёрства с туристическим сервисом WB-Travel, созданным при участии компании Wildberries. Поводом для активизации сотрудничества стала недавняя встреча врио губернатора Евгения Первышова с основательницей Wildberries и руководителем компании РВБ

Пожары, ДТП и безопасность у воды: сводка МЧС по Тамбовской области за сутки 0 За минувшие сутки на территории Тамбовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пять техногенных пожаров. Благодаря оперативным действиям МЧС удалось избежать серьёзных последствий.

Тамбов и Сухум укрепляют побратимские связи: делегация из Абхазии посетила регион 0 Тамбов вновь стал площадкой для тёплого межрегионального диалога: в преддверии Дня России и Дня города столицу области с официальным визитом посетила делегация из Сухума — столицы Республики Абхазия. Этот визит стал очередным подтверждением многолетней дружбы: города-побратимы поддерживают

Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев» 0 12 июня, в День России, президент и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин провёл в Кремле встречу с участниками всероссийской программы «Время героев». Среди приглашённых на мероприятие был и врио главы Тамбовской области Евгений Первышов.

Водительница из Мордовского района погасила 44 штрафа после ареста счетов 0 В Мордовское районное отделение службы судебных приставов поступили 44 исполнительных документа в отношении 23-летней жительницы, систематически нарушавшей правила дорожного движения. Общая сумма задолженности по административным штрафам ГИБДД составила 44 тысячи рублей.