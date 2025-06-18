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Концерт «Героям нашей земли» прошёл в госпитале для ветеранов в Тамбове
Сегодня, 12:23
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Мичуринское местное отделение Тамбовского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжает активную деятельность, особенно с началом специальной военной операции. Одним из значимых событий стал концерт «Героям нашей земли», который прошёл в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн.
Мероприятие было посвящено сразу двум категориям героев — ветеранам боевых действий разных поколений и медицинским работникам, стоящим на передовой заботы и восстановления здоровья.
В программе выступили ветераны афганской кампании и участники боевых действий: воин-пограничник Владимир Мазур, а также представители РСВА — Алексей Зверев, Роман Зверев и Ирина Жистина. Их номера были проникнуты патриотизмом, уважением к подвигу и благодарностью медикам.
Перед началом концерта состоялась торжественная церемония награждения. Председатель областной организации ветеранов боевых действий Владислав Зенченко и руководитель «Академии военных наук Тамбовской области» Владимир Титаренко вручили благодарственные письма сотрудникам госпиталя за преданность делу и профессионализм.
Особые награды вручены от имени РСВА:
Медаль «За содействие СВО» получил главный врач госпиталя Александр Ершов;
Медаль «Патриоту России» вручена Ольге Дроковой за активную гражданскую позицию и помощь ветеранам.
В завершении вечера прозвучали военно-патриотические песни, композиции о Родине и музыкальные номера в честь медицинских работников — тех, кто ежедневно оказывает помощь тем, кто прошёл через горячие точки.
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