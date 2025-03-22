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Ветераны и участники СВО из Мичуринска прошли медобследование в госпитале для ветеранов войн
Сегодня, 14:59
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16 членов Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» прошли комплексное медицинское обследование в Тамбовском областном госпитале для ветеранов войн. Среди них — ветераны боевых действий, участники специальной военной операции и члены их семей.
Пациенты получили весь спектр услуг, доступных в госпитале: от базовых анализов и осмотра врачами-терапевтами до консультаций узких специалистов и дополнительных диагностических исследований. По результатам осмотров были выданы медицинские заключения, даны рекомендации по лечению и назначены необходимые лекарственные препараты.
Участники обследования выразили благодарность за высокий уровень медицинского обслуживания.
Воин-десантник Сергей Воробьёв отметил: «Большое спасибо госпиталю за проведённое обследование. Мы с женой получили все необходимые рекомендации по своим заболеваниям».
Подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Бабичев, который сам является военным врачом, особо подчеркнул: «Меня приятно удивил высокий профессионализм моих коллег. Мы с женой выражаем благодарность за организацию медицинского обследования на таком высоком уровне».
Лариса Глузунова, бухгалтер отделения организации, поделилась личным опытом: «Больше года беспокоили проблемы с опорно-двигательным аппаратом. В военном госпитале мне назначили грамотное лечение и дали полезные рекомендации. Особенно приятно было вежливое и внимательное отношение всего персонала».
Правление Мичуринского отделения РСВА выразило благодарность главному врачу госпиталя Алексею Ершову, председателю областной организации ветеранов боевых действий Владимиру Зенченко, а также главе города Мичуринска Михаилу Харникову за содействие в организации обследования.
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