В Мичуринске прошел День ветеранов боевых действий Комментариев: 0



По традиции, празднование началось с памятного митинга. У мемориала погибшим воинам собрались ветераны боевых действий, члены их семей, представители руководства города и округа, молодежь и неравнодушные граждане. С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Все присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к памятнику воина – интернационалиста.



Далее на площади Славы прошло торжественное открытие Аллеи Памяти, где увековечили память наших героев – земляков, погибших в ходе проведения специальной военной операции. На мероприятии присутствовали заместитель главы Тамбовской области Г.Н. Шеманаева, Председатель Тамбовской областной Думы Е.А. Матушкин, руководство города и области, ветераны боевых действий и неравнодушные граждане. Открытие Аллеи Памяти – дань уважения людей нашим великим героям, отдавшим жизнь за мирное небо и жизнь без войны.



Завершающим этапом стал праздничный концерт и церемония награждения ветеранов в ГДМ «Космос». К собравшимся обратились глава г. Мичуринска М.В. Харников, глава Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулов и Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Они поблагодарили ветеранов за их доблестную службу, пожелали здоровья и долголетия и вручили награды. Почетные грамоты за большую общественную работу от города получили Волков И.И., Воротников В.М., Хрулев И.М. и Жистина И.А. Почетные грамоты от Мичуринского МО получили Похорский В.Н. и Дудин В.Н. Именными кортиками, медалями и знаками были награждены Хайрадзе Т.Б., Воротников В.М., Хрулева М.И., Дудин В.Н. и Медников А.Л.



День ветеранов боевых действий – праздник неофициальный, но очень важный и значимый не только для ветеранов, но и для всех жителей нашей страны, ведь именно ветеранам мы обязаны своей мирной и спокойной жизнью, это они на своих плечах вынесли все тяготы и сложности военного времени и подари нам чистое небо и светлое будущее. История кует новых героев, и мы обязаны помнить погибших и чтить живых! 1 июля в России отмечается День ветеранов боевых действий, день тех людей, которые в различных горячих точках защищали интересы своей страны, отстаивали мир, свободу и независимость его граждан. Ветераны Мичуринской земли всегда с честью выполняли свой долг и сейчас продолжают дело своих предшественников в ходе специальной военной операции.По традиции, празднование началось с памятного митинга. У мемориала погибшим воинам собрались ветераны боевых действий, члены их семей, представители руководства города и округа, молодежь и неравнодушные граждане. С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Все присутствующие почтили память погибших солдат минутой молчания и возложили цветы к памятнику воина – интернационалиста.Далее на площади Славы прошло торжественное открытие Аллеи Памяти, где увековечили память наших героев – земляков, погибших в ходе проведения специальной военной операции. На мероприятии присутствовали заместитель главы Тамбовской области Г.Н. Шеманаева, Председатель Тамбовской областной Думы Е.А. Матушкин, руководство города и области, ветераны боевых действий и неравнодушные граждане. Открытие Аллеи Памяти – дань уважения людей нашим великим героям, отдавшим жизнь за мирное небо и жизнь без войны.Завершающим этапом стал праздничный концерт и церемония награждения ветеранов в ГДМ «Космос». К собравшимся обратились глава г. Мичуринска М.В. Харников, глава Мичуринского муниципального округа Г.Д. Хубулов и Председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» И.И. Волков. Они поблагодарили ветеранов за их доблестную службу, пожелали здоровья и долголетия и вручили награды. Почетные грамоты за большую общественную работу от города получили Волков И.И., Воротников В.М., Хрулев И.М. и Жистина И.А. Почетные грамоты от Мичуринского МО получили Похорский В.Н. и Дудин В.Н. Именными кортиками, медалями и знаками были награждены Хайрадзе Т.Б., Воротников В.М., Хрулева М.И., Дудин В.Н. и Медников А.Л.День ветеранов боевых действий – праздник неофициальный, но очень важный и значимый не только для ветеранов, но и для всех жителей нашей страны, ведь именно ветеранам мы обязаны своей мирной и спокойной жизнью, это они на своих плечах вынесли все тяготы и сложности военного времени и подари нам чистое небо и светлое будущее. История кует новых героев, и мы обязаны помнить погибших и чтить живых!



