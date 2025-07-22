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«Новые люди» Тамбова превратят Родину неваляшки в драйвовую столицу региона

Сегодня, 10:10
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«Новые люди» Тамбова превратят Родину неваляшки в драйвовую столицу регионаКотовск готовится принять тысячи гостей на первом межрегиональном авто-фестивале.

Небольшой Котовск, который до сих пор ассоциировался с советскими неваляшками и промышленными предприятиями, готовится стать центром автомобильной культуры Черноземья. Председатель тамбовского отделения «Новых людей» Алексей Константинов выбрал 30-тысячный городок для проведения масштабного авто-фестиваля "Crazy Driver-2025".

«Котовск — это наш сознательный выбор, — объясняет решение Алексей Константинов. — Мы хотим показать, что интересные события могут проходить не только в областных центрах. У города есть все необходимое: богатая промышленная история, компактная планировка, живописное расположение на берегу Цны, близость к Тамбову».

«Новые люди» Тамбова превратят Родину неваляшки в драйвовую столицу региона

30-31 августа 2025 года тихий городок превратится в место паломничества для тысяч автолюбителей. Центральные улицы займет выставка ретроавтомобилей и современной техники. В парке развернется семейная программа с детской автошколой, где детям в преддверии 1 сентября напомнят о важности соблюдения правил дорожного движения.

«За городом у нас простор для настоящего экстрима, — обещает Константинов.Мотокросс и офф-роуд заезды. А вечером — большая автомобильная вечеринка под звездами. Участники разобьют палаточный лагерь — получится настоящий автомобильный фестиваль в духе вполне европейских традиций, но наш новый тамбовский лад».

«Новые люди» Тамбова превратят Родину неваляшки в драйвовую столицу региона

Выбор Котовска обоснован и предыдущим опытом — в 2016 и 2017 годах здесь уже проводились авто-фестивали силами энтузиастов-любителей. Глава города Алексей Плахотников с самого начала поддерживал эти инициативы, предоставляя площадки и административную помощь. Благодаря его дальновидной позиции в городе сложилась благоприятная атмосфера для развития автомобильной культуры.

«Новые люди» Тамбова превратят Родину неваляшки в драйвовую столицу региона

На нынешнем мега-мероприятии ожидаются гости из разных регионов России — от коллекционеров советской классики до владельцев современных электромобилей. Особое внимание экологичным технологиям и безопасности дорожного движения. Для местных жителей это уникальная возможность увидеть раритетные и эксклюзивные автомобили, для города — шанс стать известным далеко за пределами области. Все расходы берет на себя партия «Новые люди».


Светлана Гришина
Фото предоставлено пресс-службой партии "Новые люди", Тамбов
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«Новые люди» Тамбова превратят Родину неваляшки в драйвовую столицу региона

Сегодня, 10:10
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