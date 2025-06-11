В День России "Новые люди" организовали для тамбовчан праздничные площадки Комментариев: 0



В сквере Строителей рядом с улицей Зои Космодемьянской, затем в центральном парке культуры «Новые люди» создали настоящую народную атмосферу, где каждый житель города мог стать участником праздника.



Абсолютными звездами мероприятия стали ростовые куклы — Чебурашка и крокодил Гена. Дети буквально осаждали сказочных персонажей, выстраиваясь в живые очереди за объятиями и фотосессиями. Родители активно включались в процесс, снимая радостные моменты на камеры телефонов. Примечательно, что к куклам подходили не только малыши — взрослые тамбовчане тоже не отказывали себе в удовольствии пообщаться с героями любимого мультфильма.



Музыкальную программу обеспечил баянист Геннадий Часовских, подготовивший специальный патриотический репертуар. Пели песни о России, популярные и широко известные. Вместе подпевали:

Матушка-земля, белая берёзонька

Для меня — Святая Русь, для других — занозонька

Матушка-земля, ой, белая берёзонька

Для меня — Святая Русь, для других — занозонька.

Центральным номером, естественно, стал хит "Мальчик хочет в Тамбов", который уже можно считать музыкальной визитной карточкой города. Кроме того, прозвучали другие песни, народные мелодии и популярные композиции разных лет. Музыка оказалась настолько заразительной, что многие прохожие начинали импровизированные танцы прямо на месте.



Патриотическую составляющую праздника подчеркнули специальные подарки — флаги России и ленточки с триколором, которые активисты раздавали всем желающим. Символика национальных цветов быстро разошлась среди участников мероприятия.



"День России объединяет все поколения наших граждан, и мы хотели создать именно такую атмосферу — семейную, душевную, по-настоящему народную. Когда видишь, как малыши радуются встрече с Чебурашкой, а их родители и дедушки с бабушками подпевают знакомым песням, понимаешь — цель достигнута. Мы подарили тамбовчанам частичку праздника и показали, что умеем объединять людей", — отметил секретарь тамбовского отделения "Новых людей" Евгений Коркищенко.



Светлана Гришина,

Фото автора















В день двойного праздника — Дня России и 389-летия Тамбова — активисты и сторонники партии "Новые люди" развернули в городе масштабную праздничную программу. 12 июня на двух площадках прошли мероприятия, которые собрали сотни тамбовчан всех возрастов.В сквере Строителей рядом с улицей Зои Космодемьянской, затем в центральном парке культуры «Новые люди» создали настоящую народную атмосферу, где каждый житель города мог стать участником праздника.Абсолютными звездами мероприятия стали ростовые куклы — Чебурашка и крокодил Гена. Дети буквально осаждали сказочных персонажей, выстраиваясь в живые очереди за объятиями и фотосессиями. Родители активно включались в процесс, снимая радостные моменты на камеры телефонов. Примечательно, что к куклам подходили не только малыши — взрослые тамбовчане тоже не отказывали себе в удовольствии пообщаться с героями любимого мультфильма.Музыкальную программу обеспечил баянист Геннадий Часовских, подготовивший специальный патриотический репертуар. Пели песни о России, популярные и широко известные. Вместе подпевали:Матушка-земля, белая берёзонькаДля меня — Святая Русь, для других — занозонькаМатушка-земля, ой, белая берёзонькаДля меня — Святая Русь, для других — занозонька.Центральным номером, естественно, стал хит "Мальчик хочет в Тамбов", который уже можно считать музыкальной визитной карточкой города. Кроме того, прозвучали другие песни, народные мелодии и популярные композиции разных лет. Музыка оказалась настолько заразительной, что многие прохожие начинали импровизированные танцы прямо на месте.Патриотическую составляющую праздника подчеркнули специальные подарки — флаги России и ленточки с триколором, которые активисты раздавали всем желающим. Символика национальных цветов быстро разошлась среди участников мероприятия.— отметил секретарь тамбовского отделения "Новых людей" Евгений Коркищенко.Светлана Гришина,Фото автора



