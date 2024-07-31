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» » За полгода «ТСК» заплатила более 400 миллионов рублей налогов

За полгода «ТСК» заплатила более 400 миллионов рублей налогов

Сегодня, 13:38
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За первое полугодие 2024 года АО «Тамбовская сетевая компания» перечислило в бюджеты разных уровней 448,54 млн рублей, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составляет прирост около 65 млн рублей в абсолютном выражении.

В структуре обязательств отчисления распределились следующим образом:

-Страховые взносы: 184,42 млн рублей
-Налог на доходы физических лиц: 63,62 млн рублей
-Налог на добавленную стоимость: 151,37 млн рублей
-Налог на прибыль: 16,68 млн рублей
-Налог на имущество организаций: 16,84 млн рублей
-Прочие налоговые отчисления: 15,61 млн рублей

Своевременная и полная уплата налогов способствует повышению общего благосостояния и уровня жизни населения Тамбовской области, а также развитию образования, культуры и здравоохранения. В бюджет Тамбовской области за первое полугодие 2024 года компания заплатила почти 100 млн рублей.

По состоянию на 24 июля 2024 года АО «ТСК» не имеет неисполненных обязательств по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Финансовая политика компании нацелена на качественное выполнение налоговых обязательств, что обеспечивает своевременность всех взносов в бюджеты различных уровней.
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