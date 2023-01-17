|
«Тамбовская сетевая компания» заплатила в бюджет почти 600 млн рублей
Вчера, 15:37
Комментариев: 0
Версия для печати
Как сообщает пресс-служба АО «ТСК», в прошлом году отчисления компании в бюджеты различных уровней составили почти 600 млн. рублей. Предприятие является системным оператором ЖКХ в регионе, оказывая услуги по передаче электроэнергии, тепло- и водоснабжению, водоотведению, вывозу ТКО в различных муниципалитетах, а также входит в число крупнейших налогоплательщиков в Тамбовской области.
Так, за За 2022 год «Тамбовская сетевая компания» оплатила 200 млн. рублей страховых взносов, 118 млн. рублей налога на доходы физических лиц, 205 млн. рублей налога на добавленную стоимость, 28 млн. рублей налога на прибыль, 37 млн. рублей налога на имущество, прочие отчисления в сумме 9 млн. рублей - это водный, транспортный и земельный налоги.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.