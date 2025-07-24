|
В Тамбове водитель "Лады-Калины" врезался в пешеходов на переходе — погибла женщина
Сегодня, 08:52
Комментариев: 0
Версия для печати
Вечером 25 июля в Тамбове произошла трагедия: водитель автомобиля «Лада-Калина» совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщили в управлении МВД по Тамбовской области.
По официальной информации, в результате наезда пострадали четверо человек. Одна из них — 34-летняя женщина — скончалась от полученных травм. Остальные трое получили телесные повреждения, однако подробности об их состоянии пока не разглашаются.
Инцидент произошёл при очевидном соблюдении правил дорожного движения со стороны пешеходов, что вызывает особое возмущение в социальных сетях и усиливает требования к ужесточению ответственности за нарушение ПДД.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства аварии, в том числе причины, по которым водитель допустил наезд — рассматриваются версии от невнимательности до возможного технического неисправности автомобиля.
Следственные органы проводят проверку. По её итогам будет принято процессуальное решение, включая возможное возбуждение уголовного дела. Очевидцы и свидетели ДТП призваны к сотрудничеству с правоохранительными органами.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.