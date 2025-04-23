Связь времён: ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников в Мичуринске 0 В преддверии Дня Победы в комнате «Боевой Славы» прошла трогательная и важная встреча поколений — ветераны боевых действий в Афганистане встретились с учащимися 4 класса Кочетовской средней школы. Урок мужества провели подполковник, кавалер ордена Красной Звезды Юрий Николаевич Бабичев и Андрей

Житель самовольно занял берег реки Цны — прокуратура добилась возврата участка государству 0 В селе Питерское Моршанского округа Тамбовской области местный житель самовольно занял участок земли, расположенный в прибрежной зоне реки Цны. Как установила проверка прокуратуры, гражданин оформил 186 квадратных метров земли с нарушениями земельного и водного законодательства.

В Мичуринске мужчина на личной машине сбил четырёх пешеходов — возбуждено уголовное дело 0 Утро 22 апреля в Мичуринске ознаменовалось серьёзным дорожно-транспортным происшествием с участием сотрудника Росгвардии, находившегося в отпуске. Авария произошла около 8:57 на улице Интернациональной, рядом с домом №108. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал

В Тамбове открыли мемориальную доску Николаю Дутову — прославленному спортсмену и тренеру 0 24 апреля 2025 года в Тамбове на фасаде дома №4 по улице Володарского торжественно открыли памятную доску в честь Николая Дутова — легендарного легкоатлета, тренера и участника Олимпийских игр в Токио. Инициатива установки принадлежит его ученикам, при активной поддержке жителей дома, где когда-то

В Рассказове появится образовательный кластер по легкой промышленности — техникум получит 120 миллионов рублей 0 С 2026 года в Тамбовской области начнёт работу новый образовательный кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Его создание запланировано на базе Индустриально-промышленного техникума в городе Рассказово, который стал победителем конкурсного отбора Министерства просвещения РФ. Об

В Тамбовской области капитально отремонтируют 16 медучреждений в 2025 году 0 В 2025 году в Тамбовской области продолжится масштабная работа по обновлению объектов здравоохранения. В рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» и федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» капитальный ремонт пройдёт сразу в 16 медицинских

Пасхальный груз для бойцов: Мичуринские ветераны снова отправили гуманитарную помощь в зону СВО 0 Ветераны боевых действий из Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» продолжают выполнять свою патриотическую миссию, оказывая помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Вот уже

В Тамбове завершается реставрация памятника «Тамбовский колхозник» — символа народного подвига 0 В Тамбове продолжаются работы по восстановлению одного из самых знаковых памятников, посвящённых героизму тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Речь идёт о монументе «Тамбовский колхозник», установленном в 1949 году на пересечении улиц Советской и Мичуринской. Памятник увековечивает

В Тамбове перевозчик подозревается в хищении более 7 миллионов рублей на льготных транспортных картах 0 Сотрудники регионального управления ФСБ России пресекли мошенническую схему, реализованную индивидуальным предпринимателем, осуществлявшим пассажирские перевозки на территории Тамбовской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, бизнесмен подозревается в хищении бюджетных средств путём

Смертельный инцидент на заводе «Изорок»: в Тамбовской области погиб машинист крана 0 Поздним вечером 16 апреля на предприятии «Изорок» в Тамбовской области произошла трагедия — в кабине грейферного крана в отделении подготовки сырья было обнаружено тело машиниста-крановщика. По предварительным данным, несчастный случай произошёл около 21:00. Работник не подавал признаков жизни,

Суд оставил под стражей гендиректора «Завком-Инжиниринг» по делу о хищении 14,7 млн рублей 0 Тамбовский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты генерального директора ООО «Завком-Инжиниринг» Александра Мачихина, оставив в силе решение о его заключении под стражу. Он, как и директор по внешнеэкономической деятельности АО «ЗАВКОМ» Максим Ткачёв, проходит по делу о

В Тамбовской области усиливают автоматический контроль на дорогах: внедряют 200 новых камер и мобильные комплексы 0 С 19 апреля на территории Тамбовской области начали работу 13 новых мобильных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Одновременно установлен первый из 40 передвижных комплексов, запланированных к внедрению в 2025 году.

Евгений Первышов поздравил жителей Тамбовской области с Пасхой 0 Руководитель Тамбовской области Евгений Первышов обратился к жителям региона с пасхальным поздравлением, отметив особую значимость нынешнего праздника. В этом году Пасху одновременно отмечают христиане всех конфессий, что, по словам главы области, является редким и символичным событием.

В Тамбове обсудили современные подходы к профилактике правонарушений среди подростков 0 18–19 апреля на базе института права ТГУ им. Г.Р. Державина проходит XIV научно-практическая конференция, посвящённая актуальным вопросам уголовного права и криминологии. В числе участников — специалисты правоохранительных органов, юристы, учёные и представители образовательной сферы.

СК возбудил уголовное дело о халатности при сносе дома-памятника в Тамбове 0 Следственное управление СК РФ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность) в связи с разрушением объекта культурного наследия — жилого дома № 67 на улице Советской.

В Тамбове обсудили будущее судебной этики: от искусственного интеллекта до дефицита кадров 0 В Тамбове прошла всероссийская научно-практическая конференция «Этика судьи: современное понимание и перспективы развития». Мероприятие собрало экспертов из всех регионов России в формате видеосвязи и стало площадкой для обсуждения актуальных вызовов, стоящих перед судебной системой в условиях

Тамбовчане залатали двор сами: жители улицы Свободной заасфальтировали ямы 0 Жители двух девятиэтажных домов на улице Свободной в Тамбове показали пример настоящего хозяйского подхода: во время субботника они не только очистили территорию от мусора, но и самостоятельно заделали ямы во дворе. На акцию вышли 52 человека, включая детей. Организатором стал председатель совета

Михаил Краснянский переизбран ректором ТГТУ 0 17 апреля в Тамбовском государственном техническом университете состоялась конференция работников и обучающихся, на которой прошли выборы ректора. Руководителя вуза избирают сроком на пять лет — предыдущие выборы состоялись летом 2020 года. Тогда ректором стал Михаил Краснянский, который вновь

Тамбовская область получит 55 миллионов рублей из федерального бюджета на строительство новой дороги в рамках КРТ 0 Правительство России приняло решение о выделении более 1,2 миллиарда рублей на комплексное развитие территорий (КРТ) в пяти регионах страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В список получателей федеральной поддержки вошла и Тамбовская область, которой из этой

Тамбовская область получит федеральные средства на строительство новой дороги 0 Правительство России направит более 1,2 миллиарда рублей на поддержку проектов комплексного развития территорий в ряде регионов страны. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Дополнительное финансирование распределят между пятью субъектами РФ, в том числе