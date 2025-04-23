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В Мичуринске мужчина на личной машине сбил четырёх пешеходов — возбуждено уголовное дело
Вчера, 14:48
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Утро 22 апреля в Мичуринске ознаменовалось серьёзным дорожно-транспортным происшествием с участием сотрудника Росгвардии, находившегося в отпуске. Авария произошла около 8:57 на улице Интернациональной, рядом с домом №108. По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречную полосу и на запрещающий сигнал светофора сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
В результате инцидента пострадали четверо: 62-летний мужчина, 79-летняя и 62-летняя женщины, а также 17-летняя девушка. Все они были оперативно доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. О характере и степени тяжести травм пока не сообщается, но известно, что минимум одному из пострадавших причинён тяжкий вред здоровью.
По информации пресс-службы Росгвардии по Тамбовской области, в момент происшествия сотрудник ведомства не находился при исполнении служебных обязанностей и управлял личным транспортом. Внутриведомственная служебная проверка уже начата.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение тяжкого вреда здоровью». Сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии, в том числе наличие или отсутствие признаков опьянения у водителя и техническое состояние автомобиля.
Фото: тг-канал "Полоса безопасности"
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