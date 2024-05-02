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По факту гибели ребёнка в ДТП в Тамбовском округе возбуждено уголовное дело
Сегодня, 09:41
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В Тамбовском округе днём 2 мая произошло серьёзное ДТП между посёлком Комсомольцем и селом Селезни с трагическим исходом. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
По данным Следственного комитета, водитель легкового автомобиля Škoda, 43-летняя женщина, находилась за рулём в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на наличие троих детей в машине. В ходе движения она потеряла контроль над автомобилем, и транспортное средство съехало с обрыва.
Этот трагический инцидент привёл к гибели её трехлетней дочери, а двое других детей (двухлетний мальчик и пятилетняя девочка) были доставлены в больницу.
Место происшествия было осмотрено следователями и криминалистами регионального следственного управления, которые провели необходимые процессуальные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося, подчёркивают в пресс-службе ведомства.
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