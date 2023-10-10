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» » Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Тамбове водителя экскаватора

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Тамбове водителя экскаватора

Вчера, 10:55
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели в Тамбове водителя экскаватораПосле трагической гибели водителя экскаватора во время сноса здания в Тамбове начато уголовное расследование.

Инцидент произошел 9 октября на территории бывшего завода, расположенного на улице Монтажников. Как результат обрушения стены старого сооружения на экскаватор, 36-летний водитель получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия.

Следственное управление Следственного комитета России по Тамбовской области начало уголовное производство по статье 216 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается нарушения правил безопасности при выполнении строительных и других работ.

Ведется расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего и выявление лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности на стройплощадке.
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