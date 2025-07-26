«ГТ Энерго» выкупила долг «Тамбовской теплоэнергетической компании» за 16,2 млн рублей 0 Столичная энергетическая структура АО «ГТ Энерго» приобрела право требования долга дочернего предприятия — ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» (ТТК) — перед банкротящимся МУП «Тамбовинвестсервис» (ТИС). Сумма долга составляла почти 26 миллионов рублей, однако на торгах право требования

В Тамбовской области возбуждено дело о мошенничестве при поставке льготных лекарств для пациентов с редкими заболеваниями 0 Рассказовская межрайонная прокуратура Тамбовской области выявила серьёзные нарушения при поставке лекарственных препаратов для граждан, страдающих орфанными (редкими) заболеваниями. Проверка проводилась в рамках надзора за исполнением законодательства о лекарственном обеспечении льготных категорий

Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков совершит рабочую поездку в Тамбовскую область 0 29 июля 2025 года Тамбовский регион с рабочим визитом посетит вице-спикер Государственной Думы РФ, первый заместитель руководителя фракции партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Тамбов чтит своих героев: День ВМФ и почётный гражданин Василий Дергачев 0 Сегодня, в День Военно‑морского флота России, когда вся страна снова вспоминает о героизме моряков и грохоте салютов над водой, главные торжества в 2025‑м впервые перенесены из Санкт‑Петербурга в Кронштадт. По Неве в этом году военные корабли не пройдут — решение об отмене парада

В сети распространяется фейковое видео с якобы участием главы Тамбовской области 0 В интернете появилось очередное поддельное видео с использованием технологий искусственного интеллекта, в котором якобы от имени врио главы Тамбовской области Евгения Первышова звучат ложные заявления. В частности, в видео содержатся вымышленные комментарии о задержках авиарейсов и выплатах

В Тамбовской области подписаны соглашения с НКО для подготовки наблюдателей на выборы 2025 года 0 25 июля в Общественной палате Тамбовской области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве с рядом региональных некоммерческих организаций. Документы направлены на совместную работу по обеспечению общественного наблюдения за досрочными выборами губернатора и депутатов представительных

В Тамбове зафиксирован новый сброс фекальных стоков: Майский микрорайон утопает в зловонии 0 Министерство экологии и природных ресурсов Тамбовской области зафиксировало очередной случай загрязнения окружающей среды в черте города. После многочисленных жалоб жителей микрорайона Майский инспектор ведомства выехал в район улиц Кедровой и Коломенской. Там был подтверждён факт незаконного

Максима Егорова арестовали по делу о взятке в 80 миллионов рублей 0 Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы, мера пресечения в виде заключения под стражу избрана сроком до 21 августа 2025 года —

В Тамбове водитель "Лады-Калины" врезался в пешеходов на переходе — погибла женщина 0 Вечером 25 июля в Тамбове произошла трагедия: водитель автомобиля «Лада-Калина» совершил наезд на группу пешеходов, переходивших дорогу на зелёный сигнал светофора. Об этом сообщили в управлении МВД по Тамбовской области.

В Тамбовской области предложено увеличить выплату контрактникам до 1,1 миллиона рублей 0 23 июля в Тамбовской областной Думе состоялось заседание комитета по труду и социальной политике, в ходе которого обсуждался размер региональной единовременной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт с Вооружёнными силами РФ. На данный момент сумма выплаты составляет 600 тысяч рублей,

В Тамбовской области резко выросло число пострадавших от укусов клещей 0 С начала текущего сезона в медицинские учреждения Тамбовской области с жалобами на укусы клещей обратились 3 625 человек, включая 1 105 детей. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, это почти в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда было

В Тамбове вновь сменится подрядчик на ремонте моста-плотины через Цну 0 Контракт с подрядной организацией ООО «Самара-Стройком», выполнявшей капитальный ремонт моста-плотины на реке Цне в районе Пригородного леса в Тамбове, будет расторгнут. Об этом сообщил региональный Минэкологии по итогам совещания, состоявшегося 24 июля под руководством врио заместителя главы

В Знаменке прошёл патриотический концерт «Героям нашей земли!» для военнослужащих и участников СВО 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» совместно с администрациями города Мичуринска и Мичуринского муниципального округа провели в полку военно-космических сил посёлка Знаменка концертную программу под

Экс-главу Тамбовской области Максима Егорова задержали по делу о взятке 0 Бывший глава Тамбовской области Максим Егоров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ — получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили официальные источники, уточнив, что в настоящее время с Егорова проводятся следственные действия.

КПРФ выступила против отчета главы администрации Тамбова 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы глава администрации Максим Косенков представил отчет о результатах работы исполнительной власти. Большинство депутатов поддержали представленный доклад, однако фракция КПРФ выразила несогласие.

Власти Никифоровского округа обязаны выплатить 28,6 млн рублей за загрязнение почвы 0 Верховный суд России отказал администрации Никифоровского муниципального округа Тамбовской области в передаче кассационной жалобы по делу о возмещении экологического ущерба, причинённого несанкционированной свалкой в районе посёлка Дмитриевка. Об этом сообщили в Центрально-Черноземном

В Цну под Тамбовом обнаружили сброс мутных и пахнущих стоков 0 22 июля инспектор министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области провёл выездную проверку по сигналу, опубликованному в социальной сети «ВКонтакте». Поводом послужила информация о возможном сбросе загрязнённых сточных вод в реку Цну в районе Саратовского железнодорожного моста.

В Тамбове ужесточат контроль за земляными работами и состояние инженерных объектов 0 Власти Тамбова намерены усилить административную ответственность за нарушения правил благоустройства при проведении земляных работ. Об этом было объявлено 21 июля на оперативном совещании в администрации города. Глава администрации Максим Косенков предложил назначать максимальные штрафы — до 100

В Котовске расторгают концессию с «Компьюлинк» 0 На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области стало известно, что в ближайшее время в Котовске будет официально расторгнуто концессионное соглашение с компанией ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Как сообщил исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Константин Шульгин, уже