В Тамбове прошла региональная конференция партии «Новые люди» Комментариев: 0



На конференции были обозначены основные направления работы на 2023 год, в числе которых утверждение списка кандидатов для введения в состав УИКов и ТИКов на территории региона; продолжение деятельности по подготовке гуманитарных и волонтерских миссий для СВО.



Членом исполкома партии Полиной Елисеевой был представлен проект подготовки кандидатов от партии «Новые люди» под названием «Школа Кандидатов», направленный на улучшение качества работы будущих депутатов на округах и создание кадрового резерва партии в муниципальных образованиях. Евгений Парасотка представил проект «Полевая почта», запущенный Тамбовским региональным отделением партии для упрощения коммуникации между военнослужащими и мобилизованными, находящимися в зоне СВО, и их родственниками.



«Конференция в очередной раз показала вовлеченность сторонников в общее дело, поддержку партии среди жителей и уверенность в завтрашнем дне», — отметил Евгений Парасотка.



Напомним, что в 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам, получив льготу на участие в выборах в Государственную думу 2021 года без сбора подписей. По итогу выборов Новые люди стали пятой парламентской партией, получив 5,32 % голосов и 13 депутатских мандатов VIII созыва, сформировали фракцию из 15 депутатов. В 2023 году деятельность партии в области молодежного предпринимательства, защиты прав предпринимателей была высоко оценена Президентом России В.В. Путиным. 20 апреля члены партии "Новые люди" выслушали отчет руководителя реготделения Евгения Парасотки о проделанной за 2022 год работе, обсудили законодательные инициативы фракции в Госдуме, текущую ситуацию в Тамбовской области.На конференции были обозначены основные направления работы на 2023 год, в числе которых утверждение списка кандидатов для введения в состав УИКов и ТИКов на территории региона; продолжение деятельности по подготовке гуманитарных и волонтерских миссий для СВО.Членом исполкома партии Полиной Елисеевой был представлен проект подготовки кандидатов от партии «Новые люди» под названием «Школа Кандидатов», направленный на улучшение качества работы будущих депутатов на округах и создание кадрового резерва партии в муниципальных образованиях. Евгений Парасотка представил проект «Полевая почта», запущенный Тамбовским региональным отделением партии для упрощения коммуникации между военнослужащими и мобилизованными, находящимися в зоне СВО, и их родственниками., — отметил Евгений Парасотка.Напомним, что в 2020 году по итогам региональных выборов партия прошла в четыре региональных законодательных органа по партийным спискам, получив льготу на участие в выборах в Государственную думу 2021 года без сбора подписей. По итогу выборов Новые люди стали пятой парламентской партией, получив 5,32 % голосов и 13 депутатских мандатов VIII созыва, сформировали фракцию из 15 депутатов. В 2023 году деятельность партии в области молодежного предпринимательства, защиты прав предпринимателей была высоко оценена Президентом России В.В. Путиным.



