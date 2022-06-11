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Евгений Парасотка: "Юрий Хохлов был человеком нового времени"

Вчера, 23:46
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Евгений Парасотка: "Юрий Хохлов был человеком нового времени"Редакции "Тамбов-информ" стало известно, что руководитель Тамбовского регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Парасотка принял участие в похоронах известного промышленника, хозяйственника и управленца Ю. Хохлова.

Напомним, что в пятницу, 9 июня в городе Кирсанове горожане прощались с этим выдающимся человеком, "Демидовым" земли Тамбовской.

Евгений Парасотка: "Юрий Хохлов был человеком нового времени"Евгений Парасотка отметил, что Юрий Михайлович Хохлов был знаковой личностью для нашей области и не только нашей. Дело даже не в том, что созданная им с нуля компания «АСБ-групп» обеспечивает рабочими местами жителей пяти российских регионов. Дело даже не в том, что агрохолдинг является крупнейшим налогоплательщиком для многих муниципальных бюджетов российской глубинки.

Скорее всего дело в том, что Ю. Хохлов был человеком, который сделал себя сам. Сейчас стало модным ругать так называемые «лихие девяностые». Однако потенциал успешного бизнесмена из Кирсанова максимально раскрылся как раз в эти самые времена.

По мнению Евгения Парасотка, озвученному в ходе беседы с нашим корреспондентом, рыночная экономика как базовая ценность свободного мира максимально эффективна только при наличии различного вида свобод, в том числе и экономической свободы - наличии инклюзивных институтов при «невидимой руке рынка». Допустим, например, что расцвет жизни Юрия Михайловича Хохлова пришелся бы на времена СССР. Конечно, без сомнения, потенциал личности и талант Ю. Хохлова все равно бы привели его на вершину общественной иерархии в том или ином виде, однако вряд ли мы смогли увидеть крупную кампанию, являющуюся локомотивом экономики не только одной Тамбовской области.

Именно так в беседе с нашим корреспондентом рассуждал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Е. Парасотка.

Несмотря на то, что экономическое становление кампании, созданной Ю. Хохловым, началось в девяностые, такой тип руководителя как раз и является образцом «Новых Людей".

«Не секрет, что «Новые люди» давно говорят о том, что во власти должны находиться эффективные менеджеры новой формации, люди, сделавшие себя сами, своим личным примером демонстрирующие новые подходы в менеджировании экономики», - отметил Евгений Парасотка.

Именно таким человеком, по мнению руководителя «НЛ», и был Ю. Хохлов. В каком-то смысле для динамичного развития экономики России необходима «кадровая революция». Ведь не секрет, что в политико-экономической жизни страны начинается процесс смены поколений. Уходят руководители, именуемые партхозноменклатурой, получившие опыт управления еще в прошлом веке.

Кто придет им на смену?! Где нам взять в товарных количествах качество управленцев такого калибра, как Ю. Хохлов?! Как нам выстроить систему рекрутинга и подготовки управленцев такого уровня?!

«А ведь это базовая основополагающая проблема», - рассуждает Евгений Парасотка, задавая эти актуальные вопросы.

«Мы, «Новые люди», полагаем, что Ю. Хохлов без сомнения был Новым человеком, точнее человеком Нового времени. И конечно, мы, как представители федеральной парламентской партии, не могли не отдать дань уважения столь значимой для Тамбовщины личности, как Ю.М. Хохлов», - отметил Евгений Парасотка.
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Евгений Парасотка: "Юрий Хохлов был человеком нового времени"

Вчера, 23:46
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Редакции "Тамбов-информ" стало известно, что руководитель Тамбовского регионального отделения партии «Новые люди» Евгений Парасотка принял участие в похоронах известного промышленника, хозяйственника и управленца Ю. Хохлова.

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