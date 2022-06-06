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В Пичаевском районе убит руководитель ГК АСБ Юрий Хохлов
Сегодня, 16:14
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Сегодня с утра в Пичаевском районе Тамбовской области был убит руководитель Группы Компаний «АСБ» Ю.М. Хохлов. По предварительной информации, убийцей оказался местный фермер, с которым у руководителя агрохолдинга уже давно были натянутые отношения. Очередной конфликт закончился весьма трагично для обоих, убийца свел счеты с жизнью.
Юрий Хохлов — основатель и владелец агропромышленной группы АСБ. Группа Компаний объединяет 6 предприятий в сфере агробизнеса и сельскохозяйственной переработки в пяти регионах Российской Федерации – Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Волгоградской и Саратовской областях. Ю.М. Хохлов активно занимался реализацией социальных проектов, был одним из крупнейших инвесторов в Тамбовской области.
Процессуальную проверку проводит управление Следственного комитета России по Тамбовской области. На месте происшествия работают заместитель прокурора области Эдуард Гиматов и прокурор Пичаевского района Виталий Колдашов.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ю.М. Хохлова.
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