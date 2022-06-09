Мичуринские ветераны боевых действий скорбят по поводу безвременной кончины руководителя ГК АСБ Юрия Хохлова Комментариев: 0



8 июня в Пичаевском районе Тамбовской области произошло громкое убийство. Был застрелен 53-летний крупный предприниматель и землевладелец Юрий Хохлов. Он был основателем и гендиректором агрохолдинга АСБ.



Юрий Михайлович Хохлов родился в 1968 году в Тамбове. Рос сиротой. Однако это не помешало ему поступить в Тамбовский педагогический институт. В этом вузе Хохлов учился на историческом факультете. Пединститут в итоге закончил в 1985 году.

Юрий Хохлов в 90-е годы основал фирму «Золотая корона», прославившуюся на всю Тамбовскую область и соседние регионы. Однако, в определенный момент Юрий Хохлов решил сменить профиль своей деятельности.



В 1999 году он создал аграрную группу АСБ. Сначала предприниматель выкупил живший на одном дыхании Кирсановский сахарный завод в Тамбовской области. Бизнесмен начал инвестировать в свой актив, что в итоге дало положительный результат. А затем Хохлов приобрел и так же стал возвращать к жизни Грибановский сахарный завод в соседней Воронежской области.



Группа АСБ стала непомерно расширяться. В нее входило все больше и больше предприятий. Хохлов жил он на два города - Москву и Тамбов. Свой родной город предприниматель очень любил.



Впрочем, занимался бизнесмен и административной деятельностью. С 2000 по 2004 годы он управлял Кирсановским районом Тамбовской области. Однако затем Хохлов полностью сконцентрировался на предпринимательстве. Кроме того,

Ю.М. Хохлов активно занимался реализацией социальных проектов, был одним из крупнейших инвесторов в Тамбовской области.

8 июня этого года предприниматель прилетел на вертолете в село Рудовка Тамбовской области, чтобы осмотреть поля своего агрохолдинга. На месте его подкарауливал 49-летний фермер Владимир Левкин. У Хохлова с этим предпринимателем мог быть конфликт из-за права аренды сельхозугодий на 150 га.



Левкин подстерег Хохлова, имея при себе карабин «Вепрь». Фермер произвел выстрел в бизнесмена, после чего скрылся с места преступления. Юрий Хохлов скончался на месте. А через 40 минут был найден и труп Левкина, который лежал в автомобиле на берегу водоема недалеко от села Рудовка.



Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту убийства 53-летнего мужчины и самоубийства 49-летнего мужчины в Пичаевском районе. С целью координации действий правоохранительных органов сегодня заместитель прокурора области Эдуард Гиматов и прокурор Пичаевского района Виталий Колдашов прибыли на место происшествия, — сообщили в прокуратуре Тамбовской области.



Мичуринские ветераны боевых действий скорбят по поводу безвременной кончины руководителя ГК АСБ Юрия Михайловича Хохлова. Юрий Михайлович являлся одним из главных спонсоров нашей ветеранской организации на протяжении последнего десятилетия. Его вклад в дело ведения военно-патриотической работы ММО ТО ООО «РСВА» огромен. Все семьи погибших в Сирии и Украине получили в подарок оргтехнику. Выделялась ежегодная материальная помощь семьям, понесшим невосполнимую утрату в межнациональных войнах и локальных конфликтах за пределами РФ. Кроме того Юрий Михайлович принимал активное участие в организации и проведении памятных дней воинской славы.



Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ю.М. Хохлова.



СКОРБИМ вместе с понесшими утрату! Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» во главе с Председателем Правления И. И. Волковым выражают глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной Юрия Михайловича Хохлова.8 июня в Пичаевском районе Тамбовской области произошло громкое убийство. Был застрелен 53-летний крупный предприниматель и землевладелец Юрий Хохлов. Он был основателем и гендиректором агрохолдинга АСБ.Юрий Михайлович Хохлов родился в 1968 году в Тамбове. Рос сиротой. Однако это не помешало ему поступить в Тамбовский педагогический институт. В этом вузе Хохлов учился на историческом факультете. Пединститут в итоге закончил в 1985 году.Юрий Хохлов в 90-е годы основал фирму «Золотая корона», прославившуюся на всю Тамбовскую область и соседние регионы. Однако, в определенный момент Юрий Хохлов решил сменить профиль своей деятельности.В 1999 году он создал аграрную группу АСБ. Сначала предприниматель выкупил живший на одном дыхании Кирсановский сахарный завод в Тамбовской области. Бизнесмен начал инвестировать в свой актив, что в итоге дало положительный результат. А затем Хохлов приобрел и так же стал возвращать к жизни Грибановский сахарный завод в соседней Воронежской области.Группа АСБ стала непомерно расширяться. В нее входило все больше и больше предприятий. Хохлов жил он на два города - Москву и Тамбов. Свой родной город предприниматель очень любил.Впрочем, занимался бизнесмен и административной деятельностью. С 2000 по 2004 годы он управлял Кирсановским районом Тамбовской области. Однако затем Хохлов полностью сконцентрировался на предпринимательстве. Кроме того,Ю.М. Хохлов активно занимался реализацией социальных проектов, был одним из крупнейших инвесторов в Тамбовской области.8 июня этого года предприниматель прилетел на вертолете в село Рудовка Тамбовской области, чтобы осмотреть поля своего агрохолдинга. На месте его подкарауливал 49-летний фермер Владимир Левкин. У Хохлова с этим предпринимателем мог быть конфликт из-за права аренды сельхозугодий на 150 га.Левкин подстерег Хохлова, имея при себе карабин «Вепрь». Фермер произвел выстрел в бизнесмена, после чего скрылся с места преступления. Юрий Хохлов скончался на месте. А через 40 минут был найден и труп Левкина, который лежал в автомобиле на берегу водоема недалеко от села Рудовка.Прокуратура взяла на контроль ход проверки по факту убийства 53-летнего мужчины и самоубийства 49-летнего мужчины в Пичаевском районе. С целью координации действий правоохранительных органов сегодня заместитель прокурора области Эдуард Гиматов и прокурор Пичаевского района Виталий Колдашов прибыли на место происшествия, — сообщили в прокуратуре Тамбовской области.Мичуринские ветераны боевых действий скорбят по поводу безвременной кончины руководителя ГК АСБ Юрия Михайловича Хохлова. Юрий Михайлович являлся одним из главных спонсоров нашей ветеранской организации на протяжении последнего десятилетия. Его вклад в дело ведения военно-патриотической работы ММО ТО ООО «РСВА» огромен. Все семьи погибших в Сирии и Украине получили в подарок оргтехнику. Выделялась ежегодная материальная помощь семьям, понесшим невосполнимую утрату в межнациональных войнах и локальных конфликтах за пределами РФ. Кроме того Юрий Михайлович принимал активное участие в организации и проведении памятных дней воинской славы.Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ю.М. Хохлова.СКОРБИМ вместе с понесшими утрату!



