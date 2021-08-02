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Трагически погиб ветеран Афганистана Николай Телегин
Сегодня, 14:46
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ММО ТО ООО «РСВА» с глубоким прискорбием сообщает о безвременной гибели ветерана Афганистана Николая Алексеевича Телегина, чья жизнь оборвалась 31 июля 2021 года.
Николай Алексеевич родился 20 мая 1954 года в селе Калиновка Токарёвского района Тамбовской области. На момент вступления в члены Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» находился в звании подполковник, офицер оперативного отдела ВВС Сибирского военного округа.
Все, кто служил и работал вместе с Николаем Алексеевичем, знали его как порядочного и добросовестного офицера, отдавшего многие годы жизни служению Родине, отмечали его знания, высокий профессионализм, компетентность и целеустремленность.
Он всегда пользовался безусловным авторитетом и глубоким уважением за принципиальность, честность, внимательное отношение к людям.
Светлая память о Николае Алексеевиче, честном, порядочном, ответственном и отзывчивом человеке, навсегда сохранится в сердцах членов нашей ветеранской организации и всех тех, кто лично знал этого замечательного офицера, надежного друга и товарища!
Правление ММО ТО ООО «РСВА» в лице Игоря Ивановича Волкова выражает глубокое соболезнование родным и близким покойного.
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