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Тамбовскую область посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин
Сегодня, 09:15
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Вчера с рабочим визитом Тамбовскую область посетил председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Совместно с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным он посетил ряд социальных объектов.
Руководитель парламента проинспектировал, как идет реконструкция областной детской больницы. Почти два года назад здесь были введены в эксплуатацию хирургический корпус и перинатальный центр.
В рамках реконструкции запланировано строительство трехэтажного корпуса на 90 коек для оказания медицинской помощи детям с инфекционными заболеваниями.
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