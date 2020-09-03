Гордума отложила рассмотрение вопроса в отношении депутатов, нарушивших антикоррупционное законодательство 0 На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы по предложению председателя Виктора Путинцева с рассмотрения были сняты вопросы о досрочном прекращении полномочий четырех депутатов, которые нарушили антикоррупционное законодательство, не предоставив декларации о доходах.

Тамбовскую область посетил министр сельского хозяйства РФ 0 Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Тамбовскую область.

Горожан не пустили на отчет главы города Тамбова 0 Сегодня глава города Тамбова Наталия Макаревич выступила перед депутатами с отчетом о результатах своей деятельности и администрации города за прошедший год.

В Тамбовской области открыли кинотеатры 0 С 3 сентября в Тамбовской области разрешили работу кинотеатров, но с учетом рекомендаций и ограничений с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

На территории Петровского района произошла еще одна страшная авария 0 В среду на трассе «Орёл – Тамбов» на территории Петровского района произошло страшное дорожно-транспортное происшествие.

В селе Вячка Кирсановского района обновили дом культуры 0 В селе Вячка в Кирсановском районе был завершен капитальный ремонт здания сельского дома культуры.

Привлекать избирателей на участки хотят опросом про «Покровскую ярмарку» 0 В администрации города Тамбова приняли решение организовать в день голосования с 11 по 13 сентября на избирательных участках опрос жителей города нужно ли в текущем году проводить «Покровскую ярмарку».

Коммунисты планируют выйти на акцию протеста в Тамбове 0 9 сентября в 12.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове представители местной ячейки КПРФ планируют организовать митинг против снижения уровня жизни населения и за отставку действующих чиновников.

«Дело Кривенко» на контроле следственного комитета по Тамбовской области 0 На днях заместитель руководителя следственного управления Медюлянов М.Т. совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тамбовской области Козельцевым М.Б. провели прием представителей Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Тамбовской области.

Депутаты гордумы вновь займутся изучением поведения Артема Александрова 0 В пятницу члены комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями Тамбовской городской Думы планируют рассмотреть вопрос о соблюдении депутатом от КПРФ Артемом Александровым правил депутатской этики.

В результате ДТП в Тамбовском районе погибло три человека 0 В понедельник на 404-ом километре автодороги «Орёл – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов» на территории Тамбовского района произошло серьезное ДТП, в котором погибло три человека.

На целый месяц микрорайон в Тамбове останется без горячей воды 0 С 1 по 30 сентября в северной части города Тамбова в ряде домов будет отключено горячее водоснабжение - это связано с ремонтными работами на квартальных сетях, которые проводит ПАО «Квадра».

Аккуратное вождение авто позволит снизить стоимость ОСАГО 0 24-го августа вступил в силу закон об ОСАГО, благодаря которому страховщики смогут назначать индивидуальные тарифы водителям. При определении стоимости будут учитываться дополнительные факторы, включая поведение страхователя на дороге. Редакция проекта «ОСАГО: общественная экспертиза» расскажет,

ФК «Тамбов» потратит более 4 млн рублей на еженедельные тесты на коронавирус 0 ФК «Тамбов» потратит на тесты на коронавирус не менее 4 млн рублей. В эту сумму входят анализы только для команды один раз в неделю.

Дружинники помогают раскрывать преступления 0 В городе Мичуринске действуют добровольные народные дружины, которые активно помогают сотрудникам правоохранительных органов обеспечивать безопасность в наукограде.

Погибла женщина после ДТП в Тамбовской области 0 На 84-ом км трассы Р-208 «Тамбов - Пенза» вблизи посёлка Репьевка в Кирсановском районе произошло ДТП с участием грузовика МАЗ и Toyota Corolla.

Не все согласны с губернатором по темпам развития области 0 В итоговой программе «Вести» вышел репортаж про успехи Тамбовской области в рамках реализации национальных проектов и развития реального сектора экономики. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поведал об успехах в сфере промышленного производства.

Студенты ТГТУ с 1 сентября начнут учиться очно 0 В Тамбовском государственном техническом университете традиционное Посвящение в первокурсники пройдет в режиме онлайн 1 сентября. В этот же день первокурсники очно встретятся с директорами институтов и заведующими кафедр, а со 2 сентября для них учебный процесс в вузе начнется в обычном формате.

За ролик «Мы победим» тамбовчанина оштрафовали 0 Ленинский районный суд г. Тамбова признал виновным жителя города по ст.20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов). В ходе прокурорской проверки выяснилось, что житель города разместить на своей странице в социальной сети «Вконтакте» ролик «Мы победим», включенный в