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Тамбовскую область посетил министр сельского хозяйства РФ
Сегодня, 09:33
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Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Тамбовскую область. Дмитрий Патрушев провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса, а также посетил ряд объектов АПК.
По информации администрации области министр был очень удивлен масштабами развития агропромышленного комплекса в регионе. В частности, тепличный комплекс «Мичуринский» - знаковый проект для всего ЦФО, ввод первой очереди мичуринского комбината на 100 процентов насытит овощной продукцией внутренний рынок.
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