В Котовске расторгают концессию с «Компьюлинк» Комментариев: 0



Несмотря на переход к новому оператору, Котовск, по словам Шульгина, рискует не получить паспорт готовности к зиме. С аналогичными трудностями сталкивается и Тамбов, где под вопросом остаётся запуск новой котельной в посёлке Строитель. В случае необходимости отопительный сезон там может начаться на старом оборудовании с последующим переходом на новую систему.



Напомним, 20-летнее концессионное соглашение между администрацией Котовска и «Компьюлинком» было заключено в мае 2017 года. Общий объём заявленных инвестиций составлял 501,6 млн рублей, из которых 300 млн поступили из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а оставшиеся 200 млн внёс инвестор. Однако в дальнейшем выяснилось, что фактическая стоимость выполненных работ составила около 300 млн рублей, а лишние 200 млн были включены в тарифы на отопление в виде инвестиционной надбавки — по сути, оплачивались самими потребителями.



Дополнительные осложнения возникли из-за долгов «Компьюлинка»: компания оказалась в центре судебных разбирательств, задолжав более полумиллиарда рублей своему учредителю, около 29 млн — «Газпром межрегионгаз Тамбов», 17 млн — АО «ТСК» и свыше 1,5 млн — АО «ТОСК». Все суммы были взысканы в судебном порядке.



Проблемы с исполнением обязательств у концессионера отмечались и в других населённых пунктах области. Так, в марте 2023 года было досрочно расторгнуто соглашение по теплоснабжению Цнинского сельсовета в Тамбове — причиной стали невыполненные работы по реконструкции котельной и модернизации тепловых сетей.



Единственным владельцем управляющей компании «Компьюлинк Инфраструктура» остаётся Юрий Данилюк, арестованный в 2022 году по делу о хищении бюджетных средств при строительстве котельных в Котовске. Позже он и бывший вице-губернатор Игорь Кулаков заключили контракты на участие в СВО. По данным СМИ, Данилюк мог погибнуть в зоне боевых действий, однако официального подтверждения этому нет. В рамках уголовного дела проходят также Олег Попов и Юрий Чернышов (скончавшийся в СИЗО в январе 2024 года). На текущий момент единственным обвиняемым остаётся топ-менеджер подрядной компании — Олег Попов.



Ситуация с концессией в Котовске демонстрирует значимость перехода к муниципальному управлению в сфере ЖКХ, а также необходимость усиленного контроля над исполнением инфраструктурных обязательств. Власти надеются, что с переходом к новому оператору удастся восстановить стабильность в теплоснабжении и обеспечить своевременную подготовку к зимнему периоду.



Фото: Блокнот Тамбов На оперативном совещании в правительстве Тамбовской области стало известно, что в ближайшее время в Котовске будет официально расторгнуто концессионное соглашение с компанией ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО». Как сообщил исполняющий обязанности министра ТЭК и ЖКХ региона Константин Шульгин, уже создано муниципальное предприятие «Котовсктеплосервис», которому передадут управление городскими теплосетями. Этот шаг необходим для обеспечения стабильной подготовки к отопительному сезону, особенно в условиях отсутствия проведённых гидравлических испытаний, за что город и подвергся критике со стороны региональных властей.Несмотря на переход к новому оператору, Котовск, по словам Шульгина, рискует не получить паспорт готовности к зиме. С аналогичными трудностями сталкивается и Тамбов, где под вопросом остаётся запуск новой котельной в посёлке Строитель. В случае необходимости отопительный сезон там может начаться на старом оборудовании с последующим переходом на новую систему.Напомним, 20-летнее концессионное соглашение между администрацией Котовска и «Компьюлинком» было заключено в мае 2017 года. Общий объём заявленных инвестиций составлял 501,6 млн рублей, из которых 300 млн поступили из Фонда содействия реформированию ЖКХ, а оставшиеся 200 млн внёс инвестор. Однако в дальнейшем выяснилось, что фактическая стоимость выполненных работ составила около 300 млн рублей, а лишние 200 млн были включены в тарифы на отопление в виде инвестиционной надбавки — по сути, оплачивались самими потребителями.Дополнительные осложнения возникли из-за долгов «Компьюлинка»: компания оказалась в центре судебных разбирательств, задолжав более полумиллиарда рублей своему учредителю, около 29 млн — «Газпром межрегионгаз Тамбов», 17 млн — АО «ТСК» и свыше 1,5 млн — АО «ТОСК». Все суммы были взысканы в судебном порядке.Проблемы с исполнением обязательств у концессионера отмечались и в других населённых пунктах области. Так, в марте 2023 года было досрочно расторгнуто соглашение по теплоснабжению Цнинского сельсовета в Тамбове — причиной стали невыполненные работы по реконструкции котельной и модернизации тепловых сетей.Единственным владельцем управляющей компании «Компьюлинк Инфраструктура» остаётся Юрий Данилюк, арестованный в 2022 году по делу о хищении бюджетных средств при строительстве котельных в Котовске. Позже он и бывший вице-губернатор Игорь Кулаков заключили контракты на участие в СВО. По данным СМИ, Данилюк мог погибнуть в зоне боевых действий, однако официального подтверждения этому нет. В рамках уголовного дела проходят также Олег Попов и Юрий Чернышов (скончавшийся в СИЗО в январе 2024 года). На текущий момент единственным обвиняемым остаётся топ-менеджер подрядной компании — Олег Попов.Ситуация с концессией в Котовске демонстрирует значимость перехода к муниципальному управлению в сфере ЖКХ, а также необходимость усиленного контроля над исполнением инфраструктурных обязательств. Власти надеются, что с переходом к новому оператору удастся восстановить стабильность в теплоснабжении и обеспечить своевременную подготовку к зимнему периоду.Фото: Блокнот Тамбов



