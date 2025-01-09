Дело о хищении 119 миллионов при строительстве котельных в Котовске передано в Москву Комментариев: 0



Единственным обвиняемым остаётся Олег Попов, топ-менеджер компании-подрядчика. Он уже более двух лет находится под стражей, а недавно его арест был продлён ещё на шесть месяцев, несмотря на возражения защиты.



Ранее по этому делу проходили Юрий Чернышов, скончавшийся в СИЗО, а также Юрий Данилюк и бывший вице-губернатор Игорь Кулаков, которые заключили контракты на военную службу и покинули следствие.



Следствие утверждает, что в 2016–2017 годах фигуранты дела похитили 119 миллионов рублей из выделенных 500 миллионов, предназначенных на строительство шести котельных. Финансирование частично поступало из Фонда реформирования ЖКХ. Несмотря на предъявленные обвинения, построенные котельные функционируют, а подсудимые свою вину отрицают. Ленинский районный суд Тамбова передал уголовное дело о хищении 119 миллионов рублей при строительстве котельных в Котовске в Лефортовский районный суд Москвы. Первое заседание по делу назначено на 21 января.Единственным обвиняемым остаётся Олег Попов, топ-менеджер компании-подрядчика. Он уже более двух лет находится под стражей, а недавно его арест был продлён ещё на шесть месяцев, несмотря на возражения защиты.Ранее по этому делу проходили Юрий Чернышов, скончавшийся в СИЗО, а также Юрий Данилюк и бывший вице-губернатор Игорь Кулаков, которые заключили контракты на военную службу и покинули следствие.Следствие утверждает, что в 2016–2017 годах фигуранты дела похитили 119 миллионов рублей из выделенных 500 миллионов, предназначенных на строительство шести котельных. Финансирование частично поступало из Фонда реформирования ЖКХ. Несмотря на предъявленные обвинения, построенные котельные функционируют, а подсудимые свою вину отрицают.



