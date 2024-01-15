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» » В СИЗО умер фигурант дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске

В СИЗО умер фигурант дела о мошенничестве при строительстве котельных в Котовске

Вчера, 16:01
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В Следственном изоляторе Тамбова скончался 66-летний Юрий Чернышов, один из участников громкого уголовного дела, связанного с мошенничеством при строительстве котельных в Котовске. Информация об этом появилась в свете материала «Коммерсант-Черноземье», и в связи с этим фактом прокуратура и следственные органы начали проведение проверок.

Ранее Юрию Чернышову, а также другим высшим руководителям компании «Компьюлинк» - Юрию Данилюку, директору ООО «Энергофит» Олегу Попову и бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Игорю Кулакову были предъявлены обвинения. В сентябре 2023 года стало известно о том, что им инкриминируется совершение преступления по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках этого уголовного дела рассматривалось хищение средств в размере более 119 миллионов рублей при строительстве шести блочно-модульных котельных в Котовске.
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