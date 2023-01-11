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Бывшего вице-губернатора Игоря Кулакова оставили под стражей еще на месяц
До 16 февраля Ленинский районный суд города Тамбова продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Игорю Кулакову. Бывшего высокопоставленного чиновника задержали 23 ноября 2022 года в Москве в связи с уголовным делом о мошенничестве при строительстве модульно-блочных котельных в Котовске.
По предварительным данным, Игорю Кулакову инкриминируют соучастие в хищении денежных средств, но в ближайшее время в деле могут появиться и другие статьи уголовного кодекса.
По делу также проходят топ-менеджеры компании «Компьюлинк» — Юрий Данилюк и Юрий Чернышов, а также директор ООО «Энергофит» Олег Попов.
Фото – «Тамбовский репортер»
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