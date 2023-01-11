В Тамбовской области принято 6350 заявок на догазификацию 0 12 января Глава Тамбовской области Максим Егоров принял участие во всероссийском совещании, посвященном выполнению программы социальной догазификации. Его провел заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Бывшего вице-губернатора Игоря Кулакова оставили под стражей еще на месяц 0 До 16 февраля Ленинский районный суд города Тамбова продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Игорю Кулакову. Бывшего высокопоставленного чиновника задержали 23 ноября 2022 года в Москве в связи с уголовным делом о мошенничестве при строительстве модульно-блочных котельных в

Павел Моисеев избран ректором ТГУ им. Г.Р. Державина 0 В Державинском университете состоялась конференция работников и обучающихся по выборам ректора. Было выставлено две кандидатуры и.о. ректора Державинского университета Павла Моисеева и проректора по образовательной деятельности Державинского Инны Якуниной.

Новые поправки в Устав Тамбова позволят губернатору снимать руководителя города 0 На днях прошли публичные слушания поправок в Устав города Тамбова. В частности планируется внести изменения, связанные с расширением областного центра за счет присоединения к Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов.

Очередной депутат гордумы решил уйти в отставку 0 Сегодня на заседании Тамбовской городской Думы должно быть принято решение о прекращении полномочий депутата Алексея Овчинникова от партии «Единая Россия», который был избран в сентябре 2022 года.

За каникулы тамбовчане выбросили почти 4,5 тысячи тонн мусора 0 Жители Тамбовской области за время новогодних каникул выбросили почти 4,5 тысячи тонн коммунальных отходов, если точнее региональным оператором было вывезено 4 453 860 кг мусора. Это не считая вторсырья, которое собирают и вывозят отдельно. Его в период с 1 по 8 января было собрано 660 кубометров.

Проект строительства «тамбовского кремля» не обсуждается в органах власти 0 Депутату Тамбовской городской Думы Артему Александрову пришел ответ из управления по государственной охране объектов культурного наследия по Тамбовской области о возможном строительстве белокаменного «тамбовского кремля».

Назначения в Правительстве: три новых региональных министра и директор департамента ветеринарии 0 В Правительстве Тамбовской области назначили новых руководителей региональных ведомств. В большинстве случаев, произошло простое переименование начальников управлений в министров.

Четыре фирмы Тамбовской области вступили в сговор и нарушили антимонопольное законодательство 0 По информации областного УФАС России, ООО «Нететранс-Тамбов», ООО «Промторг», ООО «Премиумторг» и ООО «Эко» нарушили антимонопольное законодательство. Эти четыре организации заключили картельное соглашение, чтобы контролировать на торгах цены на горюче-смазочные материалы.

Прокуратура Токарёвского района выявила нарушения законодательства со стороны местной птицефабрики 0 Прокуратурой Токарёвского района Тамбовской области проведена проверка по фактам нарушения со стороны ОАО «Токарёвская птицефабрика» действующего законодательства, изложенным в заявлении Тамбовской региональной экологической общественной организации имени В.И. Мичурина.

Тамбовская область попала в антирейтинг регионов с активными интернет-пользователями 0 По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, Тамбовская область вошла в топ-10 антирейтинга регионов России по активному пользованию Интернета. Так, в области только 67% жителей старше 15 лет часто проводят время в сети.

Тамбовское здание военного комиссариата передают в федеральную собственность 0 2 декабря Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тамбовской и Липецкой областях приняло решение передать здание военного комиссариата Тамбовского района из областной в федеральную собственность. Отметим, пятиэтажное строение находится в Тамбове на Докучаева, 30.

Жильцов дома по проезду Энергетиков, которые уходят под воду, направили в ООН 0 Вчера депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров встретился с жильцами домов № 1 и 3 по пр. Энергетиков, которые с конца прошлого года страдают от жуткого испарения, идущего из подвалов домов. Долгие годы из-за бездействия властей, которые не могут решить проблему подтопления, они

Использованные тамбовские ёлки пойдут на подстилку для местного ипподрома 0 Тамбов вновь стал участником всероссийской экоакции «Ёлки, палки и щепа». Благодаря этому сотни тысяч ёлок с праздников будут отправлены не на свалку, а для подкорма растений и подстилок животным в зоопарках, приютах и конюшнях.

Уровень воды в Арженке у Рассказово продолжает падать 0 7 декабря уровень воды реки Арженка в Рассказово продолжил падать. Напомним, ранее повышение уровня произошло из-за аномальной для зимы жары. Сейчас толщина льда у края берега – больше 10 километров.

В селе Татаново смонтировали светофор на проблемном перекрёстке 0 На перекрёстке в селе Татаново Тамбовского района сделали регулируемый пешеходный переход. Новую зону оснастили светофорами, кнопкой вызова зелёного света и дорожными знаками.

Из-за таяния снега на мосте в Мичуринском районе прекратилось дорожное движение 0 По сообщению ГУ МЧС России по Тамбовской области (поступившему 6 января в 19:00), в Мичуринском районе затопило участок дороги. Из-за таяния снега вода в реке Воронеж поднялась у посёлков Лесохимучасток и Старая Казинка.

Работы по ул. Советская в Тамбове так и не доделали 0 В конце уходящего года администрация города Тамбова приняла решение расторгнуть контракт на выполнение работ по капитальному ремонту улицы Советская на участке от ул. М. Горького до Комсомольской с ООО «Строй НЭС-АБ», подрядчик не завершил работы в срок.

Полиция в Мичуринске изъяла более 11 тысяч контрафактных сигарет 0 Полиция в Мичуринске изъяла из незаконного оборота более 11,6 тысяч пачек контрафактных сигарет. Этим товаром торговал 57-летний мужчина в павильоне на улице Филиппова.

Тамбовская область нарастит выращивание овощей закрытого грунта на 17 тысяч тонн в год 0 В 2023 году в Тамбовской области планируют в 1,5 раза увеличить производство овощей закрытого грунта, таких как томаты, черри, баклажаны, огурцы, перец и зеленные культуры. Фермеры уже приступили к закладке нового урожая.