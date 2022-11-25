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Бывший вице-губернатор Игорь Кулаков останется в СИЗО до 23 января
Сегодня, 08:59
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25 ноября Ленинский районный суд принял решение оставить бывшего вице-губернатора региона Игоря Кулакова в СИЗО. Он пробудет там до 23 января 2023 года.
Напомним, ранее в доме Кулакова прошли обыски. Так, политика подозревали в мошенничестве при строительстве котельных Котовска.
Игорь Кулаков был задержан 23 ноября в Москве, ему вменяют соучастие в мошенничестве. В деле могут появиться и другие статьи УК РФ.
Представителем прокуратуры области поддержано ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя главы администрации Тамбовской области, подозреваемого в причастности к совершению преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
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