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Бывшего вице-губернатора Владимира Громова перевели под домашний арест

Сегодня, 09:42
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Бывшего вице-губернатора Владимира Громова перевели под домашний арестСуд выпустил из СИЗО бывшего вице-губернатора администрации Тамбовской области Владимира Громова, обвиняемого в совершении нескольких преступлений. В настоящее время экс-чиновник находится под домашним арестом.

Задержанию чиновника предшествовало возбуждение уголовного дела по факту недопоставки в дошкольные учреждения Тамбовской области оборудования. По версии правоохранительных органов, частная компания не поставила значительную часть товаров для материально-технического оснащения детских садов в рамках 90 контрактов, заключенных в 2020 году.

Фото: Администрация Тамбовской области
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