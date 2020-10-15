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Заместителю главы администрации Мичуринска продлили домашний арест
Сегодня, 09:44
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15 октября Ленинский районный суд города Тамбова продлил срок содержания под домашним арестом в отношении заместителя главы администрации города Мичуринска Марины Самылиной.
Высокопоставленного чиновника обвиняют в мошенничестве при благоустройстве парка в наукограде.
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