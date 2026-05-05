Суд отложил рассмотрение иска к «РКС-Тамбов» на 409 млн рублей по делу о загрязнении Цны
Арбитражный суд Тамбовской области перенёс рассмотрение иска Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к ООО «РКС-Тамбов». Надзорное ведомство требует взыскать с компании более 409 млн рублей за вред, причинённый реке Цне.
Как следует из материалов дела, претензии связаны с результатами проверки сточных вод в 2023 году. По данным Росприроднадзора, в пробах были обнаружены превышения концентрации загрязняющих веществ. Основанием для расчёта ущерба стали результаты анализов, проведённых после отбора проб 12 апреля 2023 года.
Во время судебного заседания представители «РКС-Тамбов» попросили суд истребовать фото- и видеоматериалы процедуры отбора проб. По словам ответчика, процесс фиксировался с помощью видеорегистратора.
Если записи отсутствуют, компания потребовала предоставить сведения об условиях их хранения, а также информацию о том, что произошло с материалами и передавались ли они в Росприроднадзор.
Суд удовлетворил ходатайство и отложил рассмотрение дела для представления дополнительных доказательств. Росприроднадзору поручено предоставить фото- и видеозаписи, а также ознакомиться с отзывом ответчика. Кроме того, письменную позицию по спору должно представить правительство Тамбовской области.
Ранее прокуратура Ленинского района Тамбова сообщала о выявленном загрязнении акватории Цны. По данным надзорного ведомства, причиной стали сбросы сточных вод с очистных сооружений ООО «РКС-Тамбов».
