В Тамбовской области изменят правила назначения детских пособий 0 В Тамбовской области могут изменить порядок выплаты ежемесячного пособия на детей. Соответствующий законопроект внес в областную Думу глава региона Евгений Первышов. Главное нововведение касается многодетных семей. Если доход семьи немного превышает прожиточный минимум (не более чем на 10%),

В Тамбовской области запретили снимать и публиковать данные о военных и опасных объектах 0 В Тамбовской области ввели новые ограничения на фото- и видеосъёмку. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Первышов. Теперь запрещено снимать и распространять в интернете и СМИ информацию о ряде объектов. В их числе — предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты

В Тамбовской области появятся «белые банкоматы» без привязки к банкам 0 В Тамбовской области начали внедрять новую сеть банкоматов, которые не будут принадлежать конкретным банкам. Проект реализует «Росинкас» — структура Банка России. Такие устройства называют «белыми банкоматами». Они будут работать как единая сеть, к которой смогут подключаться разные банки. При

Суд взыскал почти 28 млн рублей с Токарёвской птицефабрики за поставку сои 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск ООО «Агросоякомплект» (Московская область) к ОАО «Токарёвская птицефабрика» о взыскании задолженности по договору поставки. Об этом сообщает деловое издание «Вердикт». Как установлено в суде, в июле 2025 года истец поставил предприятию 1000 тонн

На 75-м году жизни умер тамбовский журналист Валерий Кролик 0 21 марта 2026 года не стало тамбовского журналиста Валерия Вадимовича Кролика, сообщает "Тамбовская жизнь". Ему было 74 года. С газетным делом была связана практически вся его профессиональная жизнь. В разные годы он работал корреспондентом «Тамбовской правды», затем пришёл в газету «Город на

В Тамбове после нового загрязнения Цны хотят наказать должностное лицо «РКС-Тамбов» 0 Прокуратура Ленинского района Тамбова начала добиваться наказания для представителя ООО «РКС-Тамбов» после нового эпизода со сбросом сточных вод в реку Цну. По данным ведомства, в ходе проверки в воде обнаружили превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Надзорный орган

В Тамбовской области обсудили поставки техники «Ростсельмаш» со скидками 0 В Уваровском округе после областного семинара по подготовке к весенним полевым работам прошла рабочая встреча аграриев с представителями дилерского центра АО «Октябрьское» и завода «Ростсельмаш». Разговор был посвящён условиям обновления сельхозтехники в Тамбовской области. Участники обсудили

В Моршанске женщина пострадала при обрушении навеса на рынке 0 В Моршанске на рынке по улице Интернациональной 19 марта произошло обрушение навеса. В результате пострадала 59-летняя местная жительница, её доставили в медицинское учреждение. На место происшествия выезжала заместитель прокурора города Надежда Ускова. По факту случившегося прокуратура

За взятки при распределении мест на ярмарках экс-чиновница администрации Моршанска получила 7 лет колонии 0 Моршанский районный суд вынес приговор бывшей сотруднице администрации города по делу о коррупции при организации ярмарочной торговли. Её признали виновной в получении взяток за предоставление более выгодных мест для торговли и назначили 7 лет 1 месяц лишения свободы в колонии общего режима. Как

В Мичуринске экс-директор турфирмы получила 6 лет за обман клиентов на 10 млн рублей 0 Мичуринский городской суд вынес приговор бывшему директору ООО «Глобус Трэвел», признанной виновной в мошенничестве при продаже туристических путёвок. По данным прокуратуры, от её действий пострадали 66 человек, а общий ущерб превысил 10 млн рублей. Как установило следствие, с 2020 по 2022 год

«Тамбовский хлебозавод» прекратил деятельность 0 «Тамбовский хлебозавод» на Лермонтовской прекратил работу. Об этом, со ссылкой на отдел продаж предприятия, сообщило деловое издание «Вердикт». По словам сотрудников, накануне у завода был последний рабочий день, после чего печи остановили. Телефоны приёмной не отвечают, а на сайте предприятия

Ленинский райсуд в Тамбове отремонтируют за 40 млн рублей 0 Управление судебного департамента в Тамбовской области объявило открытый конкурс на капитальный ремонт фасада здания Ленинского районного суда. Начальная цена контракта составляет 40,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Подвести итоги торгов планируют 2 апреля. Работы рассчитаны на

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей 0 Выплату из средств материнского капитала получают тамбовские семьи, в которых проживает 1,9 тысячи детей до трех лет. В 2025 году на данную меру социальной поддержки региональное Отделение СФР по Тамбовской области направило 351 млн рублей.

Апелляция не поддержала «Волковский спиртзавод» в споре с налоговой 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции по спору ЗАО «Волковский спиртзавод» с налоговой службой. Предприятие пыталось оспорить решения ФНС, связанные с авансовыми платежами по акцизу, но суд с этим не согласился. Суть спора сводилась к тому, что

Тамбовскую «Ланту» после обращения в доход государства выставили на аукцион 0 В марте на торги выставили ООО «Ланта», которое после решения суда перешло в собственность государства. Речь идёт о продаже 100% долей в уставном капитале компании. Информация об аукционе опубликована в ГИС «Торги». Стартовая стоимость актива составляет 438,2 млн рублей. Для участия потребуется

Пенсионер из Татанова отдал мошеннику 1,25 млн рублей из-за истории про стационарный телефон 0 Тамбовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 60-летнему гражданину Азербайджана, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил у 90-летнего жителя села Татаново 1 250 000 рублей. Как сообщается, преступление произошло 27

В Тамбове на торги выставили строительство коллектора и водовода за 500 миллионов рублей 0 На фоне затяжных проблем в коммунальной сфере Тамбова город запускает две новые стройки через конкурсы. «Единая служба заказчика» объявила электронные закупки на канализационный коллектор и водовод, суммарная начальная стоимость контрактов превышает 499,8 млн рублей. Один из проектов связан с

Коммерческая организация в Котовске задержала зарплату 187 сотрудникам на 41,9 млн рублей 0 Проверка прокуратуры Котовска выявила задолженность по оплате труда в коммерческой организации. Как сообщили в надзорном ведомстве, зарплату вовремя не получили 187 работников, общий объём долга превысил 41,9 млн рублей. Прокурор отреагировал на нарушение трудового законодательства представлением

В Мичуринске проверяют чиновников после сделки с участком госземли площадью свыше 1 га 0 Прокуратура Тамбовской области сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки в Мичуринском округе. Поводом стала передача юридическому лицу земельного участка площадью более 1 гектара без проведения торгов. По данным надзорного ведомства, в 2024 году администрация Мичуринского округа

В Жердевке вагоны сошли на стрелке и задели грузовик на переезде 0 Как сообщили на ЮВЖД, утром 12 марта в 9:02 на станции Жердевка сошли с рельсов пять вагонов и произошло столкновение с грузовым автомобилем, который в этот момент пересекал железнодорожный переезд. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Движение поездов на Юго-Восточной железной дороге