Повторный сброс сточных вод в Тамбовском округе вызвал массовую гибель рыбы Комментариев: 0



На место оперативно прибыла комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства, представители полиции и специалисты Росрыболовства. По итогам выезда установлено, что загрязнение продолжается, а наиболее вероятным источником выброса считается канализационная насосная станция, расположенная в северной части улицы Советской в Тамбове. С учётом особенностей местного рельефа, сточные воды с этой станции попадают в дренажный канал, а затем стекают в Пяшкиль.



Это уже не первое подобное происшествие: в марте 2025 года в ведомство поступило сообщение о массовой гибели рыбы в том же пруду. Тогдашний анализ проб воды, взятых в районе предполагаемого сброса, показал значительное превышение допустимых концентраций вредных веществ. Причинённый ущерб природе ручья тогда оценили предварительно в 5 миллионов рублей.



Ответственность за мартовское загрязнение, по данным министерства, лежит на компании «РКС-Тамбов». Сейчас ведомство продолжает расследование повторного инцидента, а также мониторинг состояния водоёма.



Стоит отметить, что аналогичные случаи происходят и в других регионах. Так, в конце мая в Воронежской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности из-за сброса неочищенных сточных вод в реку Дон.



Фото: Минэкологии по Тамбовской области В Тамбовском округе вновь зафиксировано серьёзное экологическое происшествие: в ручей Пяшкиль были сброшены неочищенные сточные воды, что привело ко второй за последние месяцы массовой гибели рыбы в расположенном ниже по течению пруду Гудня. Инцидент произошёл 3 июня и был подтверждён Министерством экологии и природных ресурсов Тамбовской области.На место оперативно прибыла комиссия, в состав которой вошли сотрудники министерства, представители полиции и специалисты Росрыболовства. По итогам выезда установлено, что загрязнение продолжается, а наиболее вероятным источником выброса считается канализационная насосная станция, расположенная в северной части улицы Советской в Тамбове. С учётом особенностей местного рельефа, сточные воды с этой станции попадают в дренажный канал, а затем стекают в Пяшкиль.Это уже не первое подобное происшествие: в марте 2025 года в ведомство поступило сообщение о массовой гибели рыбы в том же пруду. Тогдашний анализ проб воды, взятых в районе предполагаемого сброса, показал значительное превышение допустимых концентраций вредных веществ. Причинённый ущерб природе ручья тогда оценили предварительно в 5 миллионов рублей.Ответственность за мартовское загрязнение, по данным министерства, лежит на компании «РКС-Тамбов». Сейчас ведомство продолжает расследование повторного инцидента, а также мониторинг состояния водоёма.Стоит отметить, что аналогичные случаи происходят и в других регионах. Так, в конце мая в Воронежской области Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности из-за сброса неочищенных сточных вод в реку Дон.Фото: Минэкологии по Тамбовской области



